中國外交部：英國殖民時　港人連上街遊行的權利都沒有！





▲ 反送中示威者闖入立法會。（圖／路透社，下同）



大陸中心／綜合報導

英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）近日就香港議題頻頻發聲。對此，大陸外交部發言人耿爽3日強調，香港居民的自由是英方爭取來的「這種說法簡直厚顏無恥」，英方對回歸後的香港，一無主權，二無治權，三無監督權，根本不存在「責任」，而英方動不動就以守護者自居，這純粹是「自作多情、癡心妄想」。

大陸外交部3日的例行記者會上，耿爽就媒體的問題表示，「我已經連續兩天對杭特先生的涉港言論做出了回應，並表達了中方的強烈不滿和堅決反對，但他似乎還沉浸在昔日英國殖民者的幻想中，還執迷於居高臨下對他國事務指手畫腳的惡習當中，依然不思悔改，繼續信口雌黃。」

耿爽指出，隨著香港回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務已經全部履行完畢，在1997年7月1日，中國恢復對香港行使主權，中國政府依照憲法和基本法對香港實行管治，而「英方對香港一無主權，二無治權，三無監督權，根本不存在任何所謂『責任』，更動不動就以『守護者』自居，這純粹是自作多情、痴心妄想。」

耿爽再稱，「香港居民的自由是英方爭取來的」這種說法簡直是厚顏無恥，「在英國對香港進行殖民統治期間，香港有何民主可言？港人連上街遊行的權利都沒有。」他又強調，是在香港回歸之後，中國政府依照憲法和《基本法》，切實貫徹落實「一國兩制」、港人治港、高度自治方針，保障香港居民依法享有前所未有的民主權利和自由。

▲英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）。（圖／路透社）



另外，「7月1日在香港發生的暴力衝擊立法會事件，是踐踏法治、危害社會秩序的嚴重違法行為。杭特先生罔顧事實，竟然稱特區政府是在鎮壓，這完全是在顛倒黑白」，耿爽再次反問，「如果英國議會被圍攻、被闖入、被破壞，英政府會聽之任之、坐視不管嗎？如果像杭特先生說的那樣，這就是民主，他是否認為嚴密把守英國議會的警察應該撤走，讓常年站在議會對面的示威者進入議會？他是否也認為英國警方處理2011年8月發生在倫敦的騷亂是鎮壓呢？」

最後，耿爽強調，香港是中華人民共和國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都不得以任何方式干涉，同時「希望英方特別是杭特先生，不要再自不量力、粗暴干涉香港事務，這註定是徒勞的。」

▼耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）

