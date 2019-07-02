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主席台上掛英殖民旗幟！杭特：對香港追求自由的支持堅定不移

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▲▼香港,七一遊行,反送中。（圖／達志影像／美聯社） 

▲示威者在主席台上掛出英國殖民時期的旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

針對香港「七一遊行」引發的警民衝突，美國國家安全顧問波頓（John Bolton）對此表示，白宮希望中國大陸在處理與香港的有關事務時，能夠遵守國際義務。英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）則呼籲示威者不要使用暴力，但也強調，「英國對香港及其自由的支持堅定不移。」

波頓在訪問蒙古期間時，簡短指出，「白宮希望中國在處理香港問題時，能夠像其他國家一樣履行其國際義務。」美國總統川普也向記者表示，香港人只是在追求民主，沒有比民主更好的事，「但不幸的是，有些政府並不想要。」

部分示威者在衝入立法會議會廳時，在主席台掛上香港在英國殖民時期的旗幟。杭特也在推特寫道，暴力是不可接受的，但香港人民擁有在法律範圍內進行和平抗議的權利，正如成千上萬示威者一直表現地那樣，並強調「英國對香港及其自由的支持是堅定不移的。」

大陸外交部發言人耿爽1日在例行記者會上強調，「隨著香港回歸祖國及過渡期工作的結束，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務，都已全部履行完畢。」英方不應該繼續對香港事務指手畫腳，對港也不存在所謂的責任，「香港事務純屬中國內政，任何外國無權干預。」

與此同時，歐盟呼籲各方保持克制，應透過對話找到前進的道路。歐盟外交首長茉格里尼（Federica Mogherini）則在聲明中表示，衝入立法會不能代表所有的遊行參與者，因為大部分的人還是以和平的方式在進行抗議，「更重要的是要保持克制，避免衝突升級，進行對話協商。」

▼「七一遊行」爆發嚴重警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港,七一遊行,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：香港,逃犯條例,反送中,立法會,七一遊行

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