主席台上掛英殖民旗幟！杭特：對香港追求自由的支持堅定不移

▲示威者在主席台上掛出英國殖民時期的旗幟。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

針對香港「七一遊行」引發的警民衝突,美國國家安全顧問波頓(John Bolton)對此表示,白宮希望中國大陸在處理與香港的有關事務時,能夠遵守國際義務。英國外交大臣杭特(Jeremy Hunt)則呼籲示威者不要使用暴力,但也強調,「英國對香港及其自由的支持堅定不移。」

波頓在訪問蒙古期間時,簡短指出,「白宮希望中國在處理香港問題時,能夠像其他國家一樣履行其國際義務。」美國總統川普也向記者表示,香港人只是在追求民主,沒有比民主更好的事,「但不幸的是,有些政府並不想要。」

部分示威者在衝入立法會議會廳時,在主席台掛上香港在英國殖民時期的旗幟。杭特也在推特寫道,暴力是不可接受的,但香港人民擁有在法律範圍內進行和平抗議的權利,正如成千上萬示威者一直表現地那樣,並強調「英國對香港及其自由的支持是堅定不移的。」

Away from campaigning want to stress UK support for Hong Kong and its freedoms is UNWAVERING on this anniversary day. No violence is acceptable but HK people MUST preserve right to peaceful protest exercised within the law, as hundreds of thousands of brave people showed today.