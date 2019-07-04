影／立法會七一後首開放　牆面鑿開線路斷　環時：手法專業

記者馬叔安／綜合報導

香港立法會在1日舉行的「七一遊行」中遭到民眾攻佔後，3日下午首次對外開放。《環球時報》報導，除了大樓內部有議員的儲物箱被撬開，立法院的服務器和內部監控器被破壞，大樓閉路電視也被破壞，並且牆面被鑿開，網線也被剪斷。報導以「手法十分專業」來形容現場遭到破壞的情況。

▲香港立法會遭佔領後首次開放。（圖／翻攝自環球網微信公眾號）

報導指出，香港警察當天在處理示威者留在立法會內部的雜物和作案工具，工人則用木板修補被砸壞的玻璃外牆，有知情人指出，當時示威者當晚的工具都是就地取材。在立法會內部，牆面和電梯上被寫上文字，會議室裡碎玻璃散落一地，控制中心的鍵盤上還被潑了不明液體。

▲香港立法會內牆壁被鑿開，線路遭到破壞。（圖／翻攝自環球網微信公眾號）

報導強調，立法會大樓閉路電視也被破壞，疑似是暴力示威者為避免被拍攝到所為，牆面也被鑿開，網線被剪斷，手法十分「專業」。立法會負責引導的工作人員說，這種手法很難相信是普通學生所為。

▲香港立法會內的監控器材遭到破壞。（圖／翻攝自環球網微信公眾號）

香港立法會1日遭到反送中示威者闖入佔領，並大肆破壞內部設備。對此，大陸官媒新華社發社論強調，暴力分子的嚴重違法行為，是對「一國兩制」底線的公然挑戰，必須依法嚴懲，更要維護香港繁榮穩定，「無論什麼人都不能以撕裂社會、破壞法治為代價追求所謂政治目的。」

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