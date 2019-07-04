霸氣喊散盡家財養小孩　胡幼偉問郭台銘：你家的錢花完後怎麼辦？

▲國民黨第三場國政願景發表會-郭台銘。（圖／中天電視提供）



政治中心／綜合報導

國民黨內總統初選參選人郭台銘在3日的最後一場政見會上，完整說明「0到6歲國家養」的政策，更霸氣表示散盡家財也在所不惜。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書質疑，「你家的錢花完後，大家怎麼辦？不要過日子了嗎？」

胡幼偉表示，韓國瑜的財經論述，顯然是關照全局中，再次向南部庶民固票，這一點，和他高雄市長的身份，倒是相稱；而郭台銘的部分，胡幼偉認為他說的新十大建設，項目多，偏科技，一般選民恐怕不容易全部聽懂。

其中，讓胡幼偉驚訝的是，郭台銘竟然會為了零到6歲國家養的政見，願意「散盡家財」！這種講法，足見他真的是完全沒有公共政策的基本常識。

胡幼偉認為，你再有錢，那是你家的事，做執政者，是要會分配稅收及其他政府收入，用於各項政策支出，「不然，你家的錢花完後，大家怎麼辦？不要過日子了嗎？」

綜觀第三場政見會各參選人表現，胡幼偉感覺，沒有人特別得分，算是平手收場；他說，大家恐怕一門心思都放在初選民調上了，國政願景說明，也就是這個樣子了，要是沒有大爆衝，也就走一過場罷了。

胡幼偉把研究焦點放在韓國瑜身上，他明顯感覺，已經有一些學者專家陸續成為他的政策顧問；反倒是郭台銘，胡幼偉分析，大部分是他原來就知道的事情，但在財經和科技問題上，似乎沒有太多參考其他專家意見的空間了。