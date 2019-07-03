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6個月連3騙！噁男物色目標假車禍　逼21歲嫩妹摩鐵「肉體賠償」再偷拍

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▲▼車禍，斑馬線，馬路，交通規則。（圖／pixabay）

▲紀男製造假車禍騙財又騙色。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／高雄報導

高雄一名有性侵前科的紀姓男子2016年出獄後，非但不改過自新，反倒製造假車禍，用兇惡的態度威脅社會經驗不足的年輕女騎士進摩鐵，逼對方與自己發生性行為，更用手機偷偷錄下性愛影片。高雄地方法院判紀男9年徒刑，但他決定上訴，高雄高分院改判6年2月徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，紀男曾因妨害性自主案件，被判有期徒刑2年。2016年3月因縮短刑期而提前出獄，沒想到他為滿足色慾，竟利用一般上班或在學的年輕機車女騎士缺乏社會經驗，不知道該如何處理車禍案件的特點，在路上尋覓想發生性行為的年輕女騎士。

紀男2016年6月27日上午先是將一名女騎士攔下，佯稱「小姐，你撞上人都不知道嗎？」，讓女騎士以為發生行車糾紛，藉此索取聯絡方式，當晚又連繫對方一起吃晚餐，還說「只要當我女朋友就不用賠償」。女騎士聞言驚覺不對勁，趕緊報警處理，紀男見狀轉而索賠，最後女騎士透過保險公司付了1萬元和解金了結此事。

紀男經過這一件事仍未打消念頭，於同年7月23日再攔下另一名女騎士，表示「你剛騎經過中華路與太平路口時闖紅燈，害我嚇到跌倒，而且我的機車跟手機都毀損，腳踝也因此扭到，為何撞到人就逃走！」用相同的手法想騙色未果，再轉而騙取對方1600元和解金。

▲桃園市徐姓男子去年4月邀女性友人參觀新房，竟霸王硬上弓性侵挨告。（示意圖／Pixabay）

▲紀男故意用兇惡的態度恐嚇女騎士，索取對方連絡資訊騙色。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

仍在路上物色目標的紀男，同年11月18日下午，又攔下一名當時年僅21歲的女騎士琪琪（化名），稱「妳知不知道，你剛剛差點撞到我」。琪琪因為社會經驗不足又是無照騎車，當場嚇到不知所措，只能傻傻道歉。

紀男見有機可趁，故意大聲恫嚇琪琪，要求她要到汽車旅館幫自己按摩做為賠償，否則就要報警處理；琪琪不堪威脅，在沒有勇氣拒絕的情況下，上了紀男的機車前去摩鐵。

但進了摩鐵之後，紀男先是命令琪琪替他按摩，再嚴厲斥責琪琪的按摩技術太差，嚇得琪琪忍不住當場落淚。紀男見狀再施壓，表示要跟琪琪進行性行為才願意放過她，藉此性侵得逞。過程中紀男更用手機錄下性愛影片。琪琪不堪受辱，隔日決定報警處理。

高雄地方法院審理後，依詐欺取財、強制性交、竊錄非公開活動、身體隱私部位等罪，判紀男應執行有期徒刑9年；但經上訴後，高雄高分院認為紀男有意與對方和解，已展現悔意，改依詐欺未遂、妨害秘密、強制性交等罪，判有期徒刑6年2月，全案仍可上訴。

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關鍵字：假車禍,性侵,性愛影片

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