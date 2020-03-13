渣男激戰女友全都錄！分手傳約砲群組：此女性慾強　老司機狂敲…她崩潰了





▲男子覺得前女友欺騙感情，把2人激戰影片傳到各大約砲群組還說「此女性慾很強」，害對方收到多封騷擾訊息。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名潘姓男子認為前女友小蕙（化名）欺騙感情，竟將交往期間偷錄的性愛影片流傳到各大LINE群組，並加註「此女離婚很久了，性慾很強，住高雄市...，有興趣的人可與她聯絡喔...」，最後附上連絡方式，讓小蕙不堪其擾，受到多個不明人士騷擾，日前法院判決結果出爐，刑事部份潘男遭判刑1年，民事則須賠50萬元。

潘男與小蕙在一起期間，曾在2017年的8月28日及10月29日2人赴汽車旅館開房時，未經小蕙同意，以手機偷錄下床上激戰畫面；而分手後潘男覺得小蕙欺騙她感情、金錢，決定報復，隔年1月31日起，接連將2人性愛影片傳到各大LINE群組，像是「交流」、「婷兒審核群」、「18男歡女愛約....」、「老司機一館」、「18成年....」等約砲群組，並且註記小蕙姓名、地址、聯絡電話及LINE ID，不只如此，還寫下「她可內射」、「不用帶套真的」、「只要不是妓女，像這種性慾強的，都好用」、「又會吹舔吸」。

小蕙因為收到多封陌生男子的訊息，才得知自己與潘男的性愛影片竟流傳到各大群組，並認為潘男寫下的註記都是不實言論，覺得名譽嚴重受損，且原本罹患的精神官能性憂鬱症更是加劇，提告妨害秘密，並且要求潘男賠償100萬元。

事後，潘男表示內心懊悔，願意向小蕙道歉，不過100萬元賠償金實在過高，覺得無法負擔，案經高雄地院審理後，認為潘男行為嚴重造成小蕙精神上極大痛苦，考量侵害程度、身分地位，判潘男賠50萬元為適當，全案可上訴。



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