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轟動國際「大棕熊綁架人類」是假的！真實醫師打臉：他是患有牛皮癬的病人

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▲▼俄羅斯男被熊綁架，變成喪屍還存活。（圖／翻攝自siberiantimes）

▲轟動國際的大棕熊綁架人，被該名男子的真實醫生「證實是假的」。（圖／翻攝自siberiantimes）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯圖瓦共和國（Tuva）傳出一名男子亞歷山大（Alexander）在深山中被獵人找到，已經跟大棕熊生活超過一個月，全身受的只剩下皮包骨，甚至全身都是傷，有些肌肉都已經爛掉，震撼的照片流出後在國際間引發關注，沒想到日前醫治亞歷山大「真正的醫生」出面作證：這一切都是假的！

綜合俄媒報導，當時新聞提到亞歷山大因為遭到大棕熊「俘虜」，一個月來沒有任何進食，僅能靠自己的尿生存，最後因為遇到山上打獵的獵人，發現亞歷山大還有呼吸，趕緊將他送往醫院急救。就在消息曝光後震驚國際，甚至傳出醫療團隊更驚訝表示，「亞歷山大可以在受到重傷後存活，根本就是奇蹟。」然而這一切就在2天後遭到推翻。

一名哈薩克的醫師伊薩耶夫（Rustam Isaev）表示，這名亞歷山大是他的病患，而他身上的傷根本也不是新聞所說的大棕熊襲擊造成，「亞歷山大本身就患有牛皮癬，長年來都為病痛所折磨」，伊薩耶夫對於自己的病患上了新聞，甚至還被套上假消息感到相當憤怒，更提到「亞歷山大根本不是還來自圖瓦，連俄羅斯都沒去過，他就是一名哈薩克人」。

對於假新聞已經炒得沸沸揚揚，伊薩耶夫相當心疼亞歷山大的家人，透露目前病患已經被母親接回家，家屬們也不想再談論他的病情，以免再度被媒體過度炒作。

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關鍵字：俄羅斯,大棕熊,圖瓦,哈薩克

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