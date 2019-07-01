俄羅斯開始生產S-500防空系統　「15倍音速」鐵壁防衛

▲俄羅斯表示開始生產S-500防空系統。圖為S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯國家技術集團總裁謝爾蓋•切梅佐夫(Sergey Chemezov)日前透露，俄羅斯已開始生產新一代防空飛彈系統S-500。俄負責國防工業事務的副總理尤里•鮑里索夫（Yuri Borisov）此前表示，S-500防空飛彈系統可以發射具有世界領先水平的多種飛彈，目前仍在積極試射多種新型飛彈。這一系統將很快裝備俄軍。

切梅佐夫在「俄羅斯-1」電視台1日播出的採訪中說，俄國家技術集團下屬軍工企業「金剛石安泰中央設計局」已開始生產新一代防空飛彈系統S-500，該系統被命名為「普羅米修斯」 。S-500系統將首先用於裝備俄軍，俄方目前不准備對外出售。

S-500防空導彈系統是俄自主研發的最新一代防空飛彈系統，其技術參數目前仍屬於俄國家機密。據俄媒報導，S-500防空導彈系統各方面性能均超出現役S-400防空導彈系統，可用來打擊彈道飛彈、巡弋飛彈、高超音速飛行的新式武器、地球低軌道衛星和各類飛機等空中目標。有美國媒體報導指出，S-500命中了約481公里以外的目標，比之前的公開測試幾乎遠了80公里。

S-500基本參數，最大射程；600km（攔截飛彈）／400km（攔截戰機），最大射高：180-200km，攔截目標最大飛行速度：5000米/秒（15倍音速）、攔截彈道飛彈射程：3500km 以內，雷達最大探測距離：3000km。相較之下S-400攔截目標最大速度4800／秒，雷達最大探測距離600公里