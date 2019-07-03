立院三讀／境外資金回台　首年享優惠稅率8%　實質投資最低4%

▲立法院副院長蔡其昌敲槌三讀 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

為引導境外資金回國，於符合國際規範下促進整體經濟發展，立法院臨時會3日三讀通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》草案，明定業者海外資金須在兩年內存入外匯存款專戶，第1年匯回可享優惠稅率8%，第2年稅率10%，匯回的資金若進行實質投資，可退回一半稅款，換言之最低的實質稅率可降至4%或5%。

立法院長蘇嘉全2日召開黨團協商，就境外資金匯回專法進行討論。會中國民黨團提出修正動議，主張資金回台投資實體產業，租稅優惠採單一稅率4%，其中30%資金可用於金融投資。不過會中各黨團無法取得共識，因此就優惠稅率部分送交3日院會進行表決。

根據三讀條文，海外資金匯回台灣，第1年匯回可享優惠稅率8%，第2年稅率10%，匯回的資金若進行實質投資，可退回一半稅款，即實質稅率4%或5%。

根據條文規定，匯回資金必須存入金融機構專戶控管，不得用於購置不動產，以避免炒作房市，且應符合洗錢防制法、資恐防制法及相關法令規定。匯回資金原則為進行實質投資，投資產業的項目、投資計畫支出範圍等，授權由經濟部擬訂。

另外，資金可自由運用為5%以內，且不得購置不動產；金融投資額為25%以內，如存入信託專戶及證券全權委託專戶，金融投資範圍授權由金管會擬訂子法規；其餘70%可進行實質投資。

至於在資金運用的限制上，條文明定未從事金融或實質投資的資金，應於外匯存款專戶內存放達5年，屆滿5年後得提取三分之一，屆滿6年再提取三分之一，屆滿7年才得全部領取。