快訊／「空軍二號」突折返華府　傳白宮「緊急事件」召回副總統

▲白宮不尋常召回副總統彭斯 ，原因不明。（資料照／記者董美琪攝）



記者王致凱／綜合外電報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）2日原訂前往新罕布夏州出席活動，不料其專機「空軍二號」起飛後，突然折返華府，一度傳出白宮因「緊急事件」而將副總統召回。不過，彭斯身邊一名官員隨後向CNN澄清，指彭斯確實折返白宮，但「並未觸動警報」。

更新：根據美國NBC新聞網報導，彭斯的行政專機「空軍二號」原訂當地時間2日上午11時30分於新罕布夏州曼徹斯特－波士頓地區機場（Manchester-Boston Regional Airport）降落，不過卻在降落前突然傳出專機已經折返，且活動取消。

彭斯的一名發言人原先向媒體表示，專機折返原因是因為發生「緊急情況」，但新罕布夏州活動主辦方則澄清，僅是「轉移地點」，並非發生緊急事件。NBC駐白宮記者則引述消息人士說法，稱「發生了某些事情，副總統不得不返回白宮，但並未觸動警報」。據悉，目前美國總統川普和副總統彭斯都在白宮。

CNN則引述副總統新聞秘書法拉（Alyssa Farah）的說法，稱彭斯並沒有離開華府地區，而活動將會改期舉行。法拉在推特上提到，「某些原因導致副總統必須留在華府。非緊急事件。」

彭斯身邊一名不具名官員則向CNN透露，彭斯是被召回到白宮，但沒有發生緊急情況。至於白宮召回副總統的具體原因，目前仍不得而知。