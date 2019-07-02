板門店會晤即美國北韓「終戰宣言」　文在寅：以實際行動終止敵對

▲ 金正恩、文在寅及川普齊聚板門店。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

南韓總統文在寅今（2）日出席青瓦台國務會議，針對美國總統川普（Donald Trump）及北韓領導人金正恩6月30日在非軍事區（DMZ）的歷史性會晤表示，「我國國民及全球上周日都在關注板門店發生的歷史性畫面。繼南北韓以後，儘管並未簽署文件，北韓及美國實際上可說是以行動終止敵對關係、宣布展開新的和平時代。」

文在寅今早表示，韓戰《停戰協定》後睽違66年，當事國北韓及美國元首史上初次在軍事分界線面對面握手，美國元首更在沒有特別保安措施的狀況之下，經北韓元首的引導跨越軍事分界線、踏上北韓領土，「未來兩國若能謹記此事實、反覆咀嚼其意義並進行對話，一定可以收獲優秀的成果。」

南韓《韓聯社》分析，文在寅此言相當於將上月底美國、南北韓元首齊聚板門店及川金53分鐘閉門會談視為「終戰宣言」，賦予其終止美國及北韓敵對關係的起點及推動無核化的政治意義。此前，青瓦台早已將二場南北韓高峰會談及《9‧19軍事協議書》視為兩韓實際的終戰宣言及互不侵犯條約。

文在寅也提到，與金正恩會面以前，他和川普一同造訪與軍事分界線相隔短短25公尺的DMZ最北端哨所，也是兩國總統史上首度一起造訪DMZ，「我不知道國民是否將其視為有意義的事件，但兩國總統並未穿著軍服或防彈衣，而是穿著西裝、打上領帶到訪DMZ，這是前所未有的。」