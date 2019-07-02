黑人肺炎吊點滴散步…警懷疑「偷醫療器材」　他遭捕氣喘發作

▲杜克斯在醫院外被警察逮捕。（圖／翻攝自臉書／Shaquille Dukes）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國24歲非裔男子杜克斯（Shaquille Dukes）原本在旅行時感染肺炎，送往伊利諾州一家醫院治療，他6月9日感覺舒適許多，便跟男友、家人到院外散步，此時他還吊著點滴。沒想到，一名保全竟詢問他「是否偷竊醫療設備想在eBay出售」，他相當憤怒，隨後又遭警方逮捕，讓他一度氣喘發作。

CNN報導，杜克斯起初在芝加哥以西100英里的弗里波特（Freeport）渡假，他途中感染肺炎並被送往一家私立醫院，花了兩天接受治療。他9日徵得醫師同意後，與朋友、手足到院外散步，當時他還穿著醫院服裝，同時吊著點滴，卻看見一名保全試著叫他過去。

保全質疑，這名黑人病患想要離開醫院，並在拍賣網站eBay出售吊點滴的設備。對此，杜克斯非常生氣，「他對我說的第一句話不是『你叫什麼名字，我能幫你嗎』，而是『你在偷這個東西嗎』。」

儘管杜克斯解釋，他與身邊的人只是在散步，對方卻請求警察支援，他聽到保全說「我這邊有3名黑人男子試圖從醫院偷走醫療設備」。警方到場後則逮捕3名男子，指控他們行為不端以及偷竊器材。

杜克斯告訴CNN，在他被逮捕前，警方拿走他的緊急吸入器也移除點滴，他前往警局時氣喘發作，卻得關在警車後面，直到醫護人員抵達。不過，警方18日聲明則指出，點滴是由醫療人員所移除。

杜克斯隨後向弗里波特警局提出申訴，白人警官執行任務時帶有偏見。涉事警局則說明，已聘請外部第三方調查單位收集事實，詢問所有相關人員，再進一步釐清官員是否有遵循部門政策與指導方針。