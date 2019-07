眼鏡妹「伸舌大舔冰淇淋」下秒放回冰箱！百萬人看傻　業者震怒狀告警方

▲ 影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

國際中心/綜合報導

國外近日一段「舔冰淇淋」的影片瘋傳,可見一名戴著眼鏡的女子打開盒蓋伸舌頭大舔一口後,接著把盒子蓋上放回一旁的冰箱。這段影片在29日被分享至推特後,吸引百萬名網友熱議,如今這間位在美國德州的冰淇淋公司「Blue Bell Creameries」也已發出聲明,強調此一行為不能被容忍,公司正與執法部門合作當中。

影片顯示,這名女子打開盒裝冰淇淋大舔一口後,立刻把它放回冰箱,她在整個過程當中張嘴大笑,且有名男子在旁慫恿。

儘管這段影片拍攝地點、日期都未經證實,女子事後是否有把冰淇淋買回家也有待確認,但已引起大批網友批評。許多人紛紛在影片下方留言提到,「這真的不好笑」、「這就是為什麼我每次買冰淇淋的時候,都會確認包裝是否完整的原因」、「真心希望她是為了影片點擊而拍這段影片,然後之後有把那盒冰淇淋買回家」。

對此,冰淇淋公司「Blue Bell Creameries」也已做出正式回應,強調食品安全的重要性,「我們非常重視這個問題,目前正與執法部門、零售合作夥伴、社群媒體平台合作,這樣的狀況是不能容忍的。」

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS