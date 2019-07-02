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反送中衝擊立法會　耿爽：西方說三道四，極其虛偽醜陋！

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▲▼香港,七一遊行,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港示威者7月1日闖立法會，遭警方「施放催淚彈」清場。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國、英國和歐盟等就香港示威者衝擊立法會發聲支持。大陸外交部發言人耿爽告誡「有關國家謹言慎行」，「不得以任何方式干預香港內部事務。」他還怒斥，「他們跳出來說三道四、指手畫腳，貌似公允地鼓吹和平抗議的權利，呼籲避免暴力行為，極其虛偽醜陋！」

耿爽在2日的記者會上指出，香港1日發生的暴力衝擊立法會大樓、肆意損壞立法會設施的行為，是踐踏法治、危害社會秩序的嚴重違法行為，「我們對此予以強烈譴責，中國政府堅決支持香港特區政府和警方依法處置事件。」

耿爽重申，「香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政。中方對有關國家粗暴干涉香港事務和中國內政表示強烈不滿和堅決反對。我們再次告誡有關國家謹言慎行，不得以任何方式干預香港內部事務，不得以任何形式為暴力違法分子撐腰壯膽，不要發出任何誤導信號，不要作出任何錯誤舉動。」

▼ 七一遊行者衝入香港立法會。（圖／路透社）

▲▼ 七一遊行,反送中,香港,香港立法會。（圖／路透社）

他還反問，「如果發生在香港的暴力衝擊立法會事件發生在美國或者歐洲，他們會怎麼處理，會聽之任之嗎？大家在電視上都看到過美國和歐洲警察對待暴力行為的執法場景。為什麼同樣的事情發生在香港，他們不但不反對和譴責，還要跳出來說三道四、指手畫腳，貌似公允地鼓吹和平抗議的權利，呼籲避免暴力行為。這完全是赤裸裸的雙重標準，極其虛偽醜陋！」

香港民陣1日發起「七一遊行」，示威者不但攻破立法會外的玻璃門，還佔領了議會廳。香港警方淩晨在龍和道持盾排出陣型，向示威者的方向進行推進，並舉起黑旗警告「施放催淚彈、胡椒噴霧」等進行清場。香港行政長官林鄭月娥緊急在淩晨4點召開記者會，她表示，對於立法會被暴力衝擊感到痛心，強烈譴責目無法紀行為，並會對違法行為追究到底。

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關鍵字：反送中,反逃犯條例,遊行,林鄭月娥,耿爽

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