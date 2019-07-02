驅離佔領立法會群眾　港澳辦力挺：違法行為踐踏香港法治

▲ 七一遊行中的反送中民眾攻佔香港立法會。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港「反送中」民眾攻佔立法會的事件，大陸國務院港澳事務辦公室發言人2日表示，堅決支持港府和警方依法處置該事件，並依法追究暴力犯罪者的刑事責任，這種嚴重違法行為踐踏香港法治，「我們對此予以強烈譴責。」

《新華社》報導，發言人表示，7月1日是香港各界人士紀念香港回歸，和香港特別行政區成立的喜慶日子，但一些極端激進分子卻藉口反對特區政府有關條例修訂，以極為暴力的方式衝擊立法會大樓，肆意損壞立法會設施，這種行為「踐踏香港法治，破壞香港社會秩序，損害香港的根本利益。」

▲七一遊行中，反送中民眾攻佔香港立法會。（圖／路透）

發言人表示，中央政府堅決支持港府和警方依法履行職責，並支持香港有關機構依法追究暴力犯罪者的刑事責任，盡快恢復社會正常秩序，保障市民人身和財產安全，維護香港的繁榮穩定。

香港民陣1日發起「七一遊行」，示威者不但攻破立法會外的玻璃門，還佔領了議會廳。示威者代表表示，希望政府能夠正面回應佔領者「撤回修例、實行雙真普選」等5大訴求。警方於2日凌晨在龍和道持盾排出陣型，向示威者的方向進行推進，並舉起黑旗警告「施放催淚彈、胡椒噴霧」等進行清場、驅離示威者。

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