林鄭月娥譴責示威群眾　黃國昌痛批：權力濫用沒有自省

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

反對「逃犯條例」修訂的香港人1日發起大遊行，部分示威者在晚間闖入立法會內佔領議會廳，被視為「港版太陽花事件」，香港特首林鄭月娥2日清晨強烈譴責示威群眾「目無法紀」，並會對違法行為追究到底。對此，時代力量立委黃國昌2日上午痛批，林鄭月娥完全沒有任何自我反省，對於自己的權力濫用也完全沒有羞愧的意思。

黃國昌表示，昨天的七一大遊行對香港的朋友來說感受應該相當深刻，當初脫離英國的殖民地，以為中共會信守承諾，還給香港人民民主自由，曾經承諾過要實施真的普選最後也沒有落實，所以這次以送中條例當做導火線，讓香港人民更進一步深刻了解到，在香港如果沒有藉由落實雙真普選來爭取民主的話，他們永遠會是中共政府宰制的對象。

針對外界「港版太陽花」的說法，黃國昌認為每一個運動都有不一樣的脈絡與目標，所以很難直接做任何對比。他說，太陽花運動是要阻擋服貿協議，當初的「馬王政爭」才是核心的關鍵，直接牽涉到馬英九要怎麼用黑箱方式硬闖服貿，也連結到之後九月的政爭。黃國昌說，他不會拿2014年的雨傘革命跟太陽花運動相比，也不會拿這次反送中運動跟太陽花運動相比，因為各有不同的目標跟策略，但對於民主與爭取未來權利這是香港與台灣的共有價值。

黃國昌批評，林鄭月娥強烈譴責示威民眾的言論，讓他想到在太陽花學運時期，馬英九與江宜樺蠻橫的態度和發言水平，完全沒有掌握到香港人民以及那時候的台灣人民，大家心裡在想什麼，完全沒有任何自我反省，對於自己的權力濫用也完全沒有羞愧的意思。