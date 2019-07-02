譴責激進分子「干涉香港內政」　陸外交部駐港公署：挑戰一國兩制底線

▲駐香港公署負責人指出，不少激進分子藉著反送中名義施行暴力。（圖／記者季相儒攝）

大陸中心／綜合報導

香港立法會1日遭到反送中示威者佔領並破壞，對此，大陸外交部駐香港公署負責人表示，有些極端的激進分子藉著反對修改《逃犯條例》的機會，採取暴力的方式，大肆破壞立法會設施，這行為已嚴重踐踏香港法治，應強烈譴責，並且依法追究後續的刑事責任。

該負責人指出，這些激進分子的行為已嚴重破壞香港社會秩序，甚至損害到香港的根本利益，是對「一國兩制」底線的公然挑戰，「我們對此感到極度地憤慨，也認為應該要強烈譴責，因此我們堅決支持香港特區政府依法追究暴力犯罪分子，並且讓這些人負起刑事責任。」

▲立法會設施被大肆破壞。（圖／路透）

此外，負責人也提到，在反送中的抗議活動中，有少數國家和組織故意混入，藉此混淆和平遊行及暴力犯罪，甚至在面對暴徒瘋狂衝擊香港立法會大樓、野蠻破壞設施時，選擇視而不見，「對於這些暴力行為不僅不譴責，還大肆談論所謂的自由權利，要求確保暴力犯罪者和平抗議的權利、為他們撐腰打氣。」

該負責人強調，「香港是中國的香港，中國政府和人民堅決反對任何國家、任何勢力干預香港事務，因此絕不會坐視外國勢力介入，損害香港的繁榮穩定，再次敦促有關國家立即停止錯誤言行，立即停止縱容暴力犯罪、插手香港事務和中國內政，並且遵守國際法和國際關係基本準則，尊重中國主權安全，尊重特區政府依法施政。」