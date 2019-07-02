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台南市本土性登革熱達3例　中西區東菜市場將休市2天

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▲台南市本土性登革熱累計達3例，中西區東菜市場將休市2天噴藥消毒。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市本土性登革熱累計達3例，中西區東菜市場將休市2天噴藥消毒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市於7月1日夜間接獲通報，中西區開山里有高度疑似本土登革熱病例，防治中心於7月2日確認為登革熱陽性，此為中西區開山里第2例本土病例，台南市累計達3例本土登革熱。

台南市登革熱防治中心陳怡主任表示，中西區開山里出現第2例本土登革熱病例，該病例為71歲女性，無出國旅遊史，亦無高雄市及台南市永康區活動史，主要活動範圍於住家、東區崇善里工作地及中區城隍里東菜市場。

請繼續往下閱讀...

登革熱防治中心依規定之標準作業程序進行全面防治工作，且訂於7月3日完成住家周圍環境及活動地戶內外化學防治作業，7月4日及7月5日東菜市市場將休市二天進行噴藥防制，並加強孳生源清除，擴大疫情調查、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施，以能澈底根除可能之孳生源及找出隱藏病例，請民眾配合政府防治工作，並落實居家環境戶內外孳生源清除。

目前台南市登革熱本土病例數共3例，台南市登革熱防治中心籲請中西區開山里民眾加強「巡、倒、清、刷」清除積水容器及做好防蚊措施，若有發燒等疑似症狀時，立即就醫以進行登革熱NS1快篩，另請周圍醫療院所提高警覺，針對就醫民眾，務必詢問旅遊活動史並加強通報。

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關鍵字：台南,本土性,登革熱,東菜市場,休市

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