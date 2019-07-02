生物防治登革熱中華醫大有撇步　校園水溝放養大肚魚

▲中華醫大的校園水溝放養大肚魚，有效降低病媒蚊的孳生，曾信超校長（前）率員查看水溝內的大肚魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

天氣潮濕悶熱，登革熱疫情接續爆發，中華醫事科技大學4年前在校園各處的排水溝放養大肚魚，如今成了防蚊大功臣，各處水溝內均可看到大肚魚游蹤，校園蚊子變少，已有鄰近學校前來取經，學習養魚防蚊經驗。

南部登革熱疫情日漸吃緊，台南出現２例本土登革熱病例，大家無不對防蚊大作戰嚴陣以待，中華醫大校長曾信超對防蚊卻信心滿滿，秘密武器來自校園內的各處水溝，都有放養被稱為「食蚊魚」的大肚魚，有效降低病媒蚊的孳生。

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曾信超校長7月2日帶著同仁巡視校園，隨意掀起一處水溝蓋，都可看到大肚魚的游蹤，成群結隊在水溝內悠游。曾信超校長表示，國內已有許多食蚊魚的研究發現，食蚊魚有控制登革熱病蚊的效果，中華醫大放養的食蚊魚多數是大肚魚，少部分是孔雀魚，而這兩種魚都是食蚊魚的一種，會把水中的蚊子卵和幼蟲吃掉，防治病媒蚊孳生。

▲中華醫大校園內無論明溝或暗溝都可以看到大肚魚的游蹤。

曾信超校長指出，4年前台南市登革熱疫情嚴重，學校接受生物防治專家的建議，花了2000元購買孔雀魚和大肚魚放養在校園內的排水溝內，和操場後方認養的仁德滯洪池，期間遭遇2～3次南部淹水災情，原以為這些魚已經被水沖走不見了，配合夏季防汛及登革熱疫情季防治，逐一檢視校園內的水溝排水時，卻發現每處水溝均可看到大肚魚的蹤跡，成群結隊悠游，數量還不少，原來大肚魚生命力堅韌，可自行繁殖，達到長期持續防治蚊子的效果。

▲又稱食蚊魚的大肚魚生命力堅韌，中華醫大校園水溝裡成群悠游。

根據疾病管制署的防治工作指引，指食蚊魚包括孔雀魚、大肚魚、台灣鬥魚等，可吃病媒蚊幼蟲，達到防治蚊子孳生的效果。曾信超校長與同仁們巡視校園查看各處水溝，竟然沒有人被蚊子叮咬，讓大家喜出望外，已有鄰近學校前來探詢，學習中華醫大養魚防蚊經驗。