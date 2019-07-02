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台南善化警護果逮獲偷果賊　酪農滿心感謝警方辛勞

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▲台南市善化分局大內分駐所，查獲徐姓男子涉嫌竊取果農所種酪梨，起獲酪梨贓物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化分局大內分駐所，查獲徐姓男子涉嫌竊取果農所種酪梨，起獲酪梨贓物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化分局7月1日凌晨3時許，大內分駐所所長謝憶文及警員楊智暐執行轄區護果勤務時，發現一部可疑自小客，經攔停受檢，發現後車廂的水果籃內有酪梨一批，52歲徐姓男子表示，該水果是他所栽種收成的，他欲載往玉井果菜市場販售，警方深入追查查出徐嫌的酪梨是行竊所得，依竊盜罪嫌送辦。

台南大內二溪地區正值酪梨盛產時期，沿著台84線二溪交流道兩側種有許多酪梨園，由於該處離台84線交通要道不遠，出入車輛眾多，果農擔心辛苦種植的酪梨會遭宵小覬覦摸黑前來偷採，因此拜託轄區大內警方能不定時加強巡邏，以免辛苦耕耘的成果被偷走。

▲台南市善化分局大內分駐所，查獲徐姓男子涉嫌竊取果農所種酪梨，起獲酪梨贓物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，7月1日凌晨3時許，大內分駐所所長謝憶文及警員楊智暐執行轄區護果勤務，巡邏至二溪橋頭（交流道附近），眼尖的謝所長發現往庄內的產業道路有車輛踩煞車燈，謝所長驚覺該不會是小偷前來偷水果？於是前往查處，並於台84線36k處將該可疑自小客車攔停受檢。

▲台南市善化分局大內分駐所，查獲徐姓男子涉嫌竊取果農所種酪梨，起獲酪梨贓物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方發現該車後車廂未關緊閉，一眼看出裸露的水果籃，駕駛人52歲徐姓男子表示，該水果是他所栽種收成的，他欲載往玉井果菜市場販售。惟警方抽絲剝繭、曉以大義後，徐男終於坦承行竊，他是在大內區曲溪里二重溪段酪梨園偷走酪梨約263台斤（市值6500元），隨即駕駛自小客車準備離開時被警方發現查獲，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

▲台南市善化分局大內分駐所，查獲徐姓男子涉嫌竊取果農所種酪梨，起獲酪梨贓物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被害的果農經警方通知到達派出所認領時，氣的牙癢癢，並說道：「最近適逢酪梨採收期，價格還算穩定，但也賺沒多少錢，偷果賊還想不勞而獲的來偷，實在可惡」。果農非常感謝警方能捉到小偷，並要將其中1籃酪梨送給分駐所員警享用，但遭所長謝憶文婉拒，謝所長希望果農能帶回加減賣，多少彌補些損失，該果農頻頻向警方道謝致意後離去。

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關鍵字：台南,善化,護果,偷果賊,酪梨

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