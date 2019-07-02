台南土本性登革熱發生二例　黃偉哲：為落實防疫不排除菜市場休市

▲台南市長黃偉哲指出，土本性登革熱第一個案例和第二個案例有一個共同點，就是到中西區一個市場消費，為防疫不排除市場要休市幾天，來做全面的清掃跟消毒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市發生了第2個登革熱本土案例，台南市長黃偉哲指出，第1個案例和第2個案例有一個共同點，就是到中西區的一個市場消費，所以說該市場會被列為孳生源的清除重點，市府不排除預告這個市場要休市幾天，來做全面的清掃跟消毒。

黃偉哲說，因為市場是傳統的概念，傳統市場是比較陰暗潮濕，正好是蚊子棲身的熱點，所以說第一例和第二例都曾經在這個市場消費，我們覺得這部分要提前部署，坦白說在過去登革熱4年1次的大流行，正好上一次大流行是2015年，今年正好2019年，所以更要繃緊神經，市府已經要求防疫的層級提高，由區公所提高到衛生局的層級，所以將來每天都會發布防疫訊息，為了確保市民知的權利，跟媒體在第一時間能夠掌握疫情，所以市府一定是公開透明，每天召開疫情會報，而且每天召開新聞發布，會讓市民同步先收到這個資訊。

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黃偉哲指出，這個登革熱的檢疫，坦白講在快篩跟這個確診中間有一段時間差，快篩會出現很多偽陽性，可是快篩的這個標準是寧可錯殺一百，不可放過一人，快篩的這個陰性一定是陰性，一定是沒有，快篩的陽性是不一定有確診，所以還要後送到疾管署來做這個確診，所以中間有一段的時間差，這個部分是為求慎重，希望不能造成恐慌，那也希望能還民眾清白，萬一他沒有得到登革熱，卻被宣布為登革熱病患，坦白講這會亂了套，對患者家人跟他本人的生活影響很大，所以基於快篩有偽陽性的這個情形，一定要確診之後才能對外發布這個新聞，也是因為這樣，1日下午傳出快篩陽性，但是2日早上衛生局才公布這樣子的原因，市府沒有什麼好隱瞞的，越隱瞞反而造成這個疫情越嚴重，越容易擴散出來，所以這個部分，市府在防治跟新聞透明度的部分，一定是同步來揭露資訊，也希望這個時候不論藍綠，也是他提到蚊子不分藍綠，不希望在這個時候發生任何口水戰，市府也會熱切期待跟鄰近縣市進行區域聯防，首先先做到台南市內的區域聯防，一旦某一區有病例發生，周邊地區都要聯合動起來，這也是我們這次防疫的另外一個特色。

對於市場休市的部分，黃偉哲說還要跟市場自治會來進一步聯繫，基本上，如果準群聚的情形被確認，他覺得是休市是不得已的辦法，因為對商家的生意影響很大，但是問題如果不休市，疫情更加爆發開來的話，他覺得是全體市民都無法接受，不僅是商家影響，這是對所有人都有影響，市府會謹慎慎重好好的來處理這個休市的問題，但是必要的話，該休市就休市。

黃偉哲補充說明指出，群聚就是表示在那個地方就是熱點，必須做孳生源清除，那你要做孳生源清除，市場一定每天都要開，那你要做孳生源清除，一定會造成市場攤商跟顧客的不便，所以最好的方式是休市，然後做全面徹底的清除，因為市場如果還在營運的話，生鮮的物品，根本就沒有辦法噴藥，所以他覺得這部分是不得已的處理，會審慎評估是否有這個可能，如果說經過專家學者跟防疫農委會他們確定要休市的話，市府會進行休市的這個動作。