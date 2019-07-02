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王定宇曝登革熱經費「高市府卡韓」　韓國瑜：6項目要修正時間會拖延

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▲▼0702韓國瑜市政會議。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

洪靖宜、賴君欣／高雄報導

登革熱預算補助讓高雄市長韓國瑜和中央鬧得沸沸揚揚，行政院長蘇貞昌表示高雄市政府向中央請求支援後，行政院兩天就核准，且在6月24日就曾要求高雄市政府出具領據、盡速請款，但衛福部直到7月1日中午才收到請款公文，甚至遭到立委王定宇批，是高雄市政府團隊在卡高雄的防疫經費。對此，韓國瑜回應，因為有六個項目要修正，時間上一定會有些拖延，其他部分新聞局也做過說明。

行政院長蘇貞昌說明，高雄市政府向中央請求支援後，中央立刻大力支持，行政院甚至「兩天就核准」，且6月24日就曾要求高雄市政府出具領據、盡速請款，但衛福部直到7月1日中午才收到請款公文。

▲▼登革熱。（圖／Facebook／王定宇）

▲登革熱經費公文。（圖／Facebook／王定宇）

甚至連立委王定宇也在臉書批，行政院衛福部6月24日就函復高雄市政府，先行撥款2660萬元，並要求高雄市「儘速請用」，甚至在蘇貞昌1日表達經費早就核准，高雄至今未請領後，「高雄市政府才匆忙趕快弄了張「7/1發文的電子公文」來請款，這樣到底是誰在卡高雄的防疫經費呢？就是你...不務正業光出嘴的韓國瑜市府團隊！」。

▲▼0702韓國瑜市政會議。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜出席市政會議。（圖／記者賴君欣攝）

不過有媒體問關於「登革熱經費撥下來，但前一刻蘇院長還在嗆高雄的領錢效率差，會不會覺得他很搞不清狀況？」，韓國瑜笑說「對呀」，接著補充「因為還有六項意見要我們來修正，所以說這時間上是有一點點拖延，這是一定的，所以昨天新聞局回覆說，撥錢不是ATM，就是這個意思，這個錢也下來了，不管怎麼樣，現在2600萬先下來了，還是心存感謝」。

至於王定宇指說高雄市府團隊卡韓，韓國瑜則回應「我們昨天新聞局有對外說明過，行政院要求我們有一些補正的措施，我們要照這個來做，那今天市政會議也通過了」。

▲登革熱經費申請時間 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲登革熱經費補助申請時間表。（圖／高雄市府新聞局提供）

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關鍵字：韓國瑜,蘇貞昌,王定宇,登革熱

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