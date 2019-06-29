綠川10.5億整治費紛擾後終動工　盧秀燕：民眾不滿意做也沒用

▲▼台中綠川三期整治工程在取得地方共識後動工。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

總經費10.5億元的台中綠川第三期（信義南街至大明路）整治工程29日終於動工，市長盧秀燕主持開工典禮時表示，施工前面臨的興大路封閉、塗掉停車格和移除黑板樹等問題，地方意見不一，如今取得共識，施政如果沒有得到民眾支持，做半天也沒用。

台中市綠川二期南區復興路至愛國街段正在施工，三期工程今天動工，改善長度2.2公里、經費10.5億元，預計明年底完工。

盧秀燕表示，因為地方對於綠川三期整治工程，有交通、樹種等疑慮，於是工程延宕，經與民眾溝通，取得共識，一方面保留興大路讓交通暢通，另一方面也與居民選擇樹種，讓工程順利開工，她說，政府建設一定要取得居民支持，不然做半天，居民不滿意、不受惠也沒用。

盧說，綠川三期位在中興大學附近，未來整治工程完工後，不但能有效根除水患、改善水質，再搭配周邊景觀休閒綠地，將可改善當地環境，讓民眾與河川更加親近。

水利局長范世億說，地方居民對於綠川三期原規劃存有疑慮，例如，居民反對封閉興大路及刪除停車格，因為興大路為交通要道，廢除恐影響周邊居住環境，因此決議維持興大路現況不變；興大園道黑板樹是否移除也有不同聲音，部分民眾擔心移除會破壞原有林蔭，部分民眾則認為黑板樹有浮根、易斷、棉絮、氣味等問題，經與民眾溝通，將配合水岸整體景觀進行部分喬木調整。