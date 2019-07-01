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中市幫弱勢孩子免費補習　1767學子受惠年省6361萬補習費

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▲盧秀燕感謝補教業免費教導弱勢學童。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕感謝補教業者免費幫弱勢學童補習。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府與中市補習教育暨品保協會合作的「關懷弱勢—育苗專案」開跑，市長盧秀燕1日主持記者會表示，這學年度結合213家短期補習班，提供1767個名額，讓弱勢及特殊家庭境遇的孩子有機會免費參加課後補習，幫學童省下6361萬補習費，她稱讚該協會是「教育界的菩薩、教育界的天使」，沒有什麼事情比從事教育、奉獻教育更偉大、更了不起。

▲盧秀燕感謝補教業免費教導弱勢學童。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕在教育局長楊振昇、社會局長李允傑陪同下，出席108學年度「關懷弱勢—育苗專案」記者會，包括立法委員張廖萬堅、市議員黃馨慧、冉齡軒、台中市補習教育暨品保協會理事長楊佳叡、「育苗專案」創始人暨志光教育科技集團總裁林進榮等人也都出席。

「育苗專案」受惠者、今年就讀文華高中一年級的張哲嘉感謝市府及協會，讓他的家庭不用為補習費而煩惱，更能補足課業上的不足，「謝謝你們！」他也特別準備去年參加黑豹旗棒球賽留下的紅土，贈送給他的恩師，並給予深深的擁抱，感謝老師的教育之恩。

盧秀燕表示，看到張同學擁抱恩師，令人動容，「這就是教育的意義！」她相信每個孩子都想要上進、想補足自己的不足，或是想充實自己，但是有些家庭是經濟弱勢，沒辦法提供孩子上補習班。

楊佳叡說，今年對象從小學、中學、高中、大學到成年人，涵蓋科目包括文理、外語、技藝、公職考試及證照等，即日起至明年6月止，凡設籍台中市並出具低收入、經濟弱勢等相關證明者，皆可申請免費補習。

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關鍵字：盧秀燕,補習班,品保協會

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