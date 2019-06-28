財訊／盧秀燕的財產申報　比韓國瑜更有「誠意」

文／邱弈嵩

監察院《廉政專刊》日前揭露高雄市長韓國瑜的財產申報資料，韓國瑜、李佳芬夫妻共擁有4500萬以上的現金存款及逾1100萬的基金，雄厚的財力，讓他的「庶民」形象瞬間破功。不只如此，韓國瑜夫妻還申報了18張保單，由於缺乏更細項的資料，外界好奇，這18張保單究竟還「藏」了多少錢？

檢視韓國瑜夫妻持有的保單，許多均已停售，光從保單名稱無法估算價值。其中值得注意的是，有1筆美元保單「南山人壽添美福美元利率變動型終身壽險」，可以選擇躉繳或兩年繳費，通常這種短期繳費的保單，所繳保費都不致太低。但韓國瑜究竟繳了多少保費？保單價值若干？外界不得而知。

相較於韓國瑜的財產申報，盧秀燕的保險申報明細就透明許多，除了必要的保單名稱外，盧及夫婿廖述嘉在申報的16筆保單中均詳載保險期間、繳費與還本狀況，其中有兩筆國壽的美元保單，去年已繳清，光這兩張年繳金額即達150萬元；另有多筆富邦保單年繳金額也達百萬以上。

請繼續往下閱讀...

保險專家李雪雯指出，財產申報中關於保單未強制規定申報保額或繳費狀況，是「相當奇怪」的事。

事實上，早期財產申報資料中均可查出保費支出，但在馬政府時期悄悄簡化了財產申報的規定，個中是否另有玄機，令人好奇。」…(本文節自財訊584期，詳全文)