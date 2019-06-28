2019整體競爭力評比　台中全台排名第8進步2名

▲盧秀燕力推4年內親子館「雙倍增」。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2019年《遠見雜誌》縣市總體競爭力評比出爐，台中市整體競爭力總排名從去年的第10名進步到第8名，特別在教育文化方面，從第6進步至第2，僅次於台北市，市長盧秀燕曾在今年市府新春聯合團拜時提出新年目標，其中一項就是推動教育文化，教育是百年樹人志業，不能因短期看不到成效就偏廢，反而要更加重視。

▲水湳國際會展中心預計111年完工。（圖／台中市政府提供）

今年《遠見雜誌》2019縣市總體競爭力調查評比，以經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政，及社會福利等9大面向，共102個細指標進行評鑑。

在「教育與文化」部分，台中市在2015年、2018年全台排名都是第6，2019年一舉進步4名，拿下第2，盧秀燕為了提供家長和小朋友更平價、多樣的托育服務，啟動「公托公幼倍增計畫」，預計4年內增加180班公幼、18家公托。

在「經濟與就業」部分，台中市全國排名第3，盧秀燕上任後，除積極招商、拚產業轉型，更舉辦首屆台中購物節，帶動全市一起拚經濟；在「生活品質」方面，六都排名第2、全台排名第5，也比去年進步2名。