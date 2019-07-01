蘇貞昌嗆韓不要趴趴走亂放話！　韓國瑜：欲加之罪，何患無辭

洪靖宜、賴君欣／高雄報導

行政院長蘇貞昌1日受訪時表示，希望韓市長用心守住疫情，不要到處趴趴走，又亂放話，何況登革熱防治經費5000多萬，兩天就准了，至今高雄市府都還沒領款。事後，高雄市府新聞局大動作舉行記者會澄清，指出經費的核撥都有一定的行政流程，而韓國瑜則說希望蘇貞昌放對重點，「說我趴趴走，其實都是欲加之罪，何患無辭。」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜日前在造勢場合批評「中央對防治登革熱是一國兩制」，對此，蘇貞昌1日受訪時表示，希望韓市長用心守住疫情，不要增加高雄的疫情，不要到處趴趴走又亂放話，登革熱防治經費5000多萬，兩天就准了，至今高雄市府都還沒領款。

▲高雄市新聞局和衛生局召開記者會。（圖／記者洪正達攝）

隨後高雄市新聞局聯合衛生局召開記者會，新聞局長王淺秋表示，蘇貞昌的說法恐怕是不了解所謂的程序是什麼，上月24日也有另份公文送來，內文指出有6個項目需要修正，且也要同時提供領據等程序上的需求才可，衛生局在收到公文後也在第一時間遵照公文的程序辦理。

而對於蘇院長批韓到處趴趴走，韓國瑜先回「蘇貞昌似乎避開的重點，我講2018年印尼跟越南發生登革熱，我們中華民國政府的熱情以及對外國朋友的關切，以及鞏固外交關係，立刻採取行動幫助越南、印尼，這個沒話講，重點是高雄也發生，我們沒有辦法感受到同樣的被關注，其實重點在這個地方，所以我希望行政院對高雄的疫情，已經以及未來一些相關的問題，能夠有同理心，請絕對不要有大小眼」，「你說我趴趴走，其實都是欲加之罪，何患無辭。」

▲高雄市長韓國瑜一早視察化學兵噴藥。（圖／記者賴君欣攝）

至於前立委沈富雄1日在臉書列出11個理由，要大家不可以找韓國瑜當總統，因為「無知的領導人更是可怕！」，韓國瑜則簡短回應「尊重」，就離開會場。