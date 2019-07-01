影／韓國瑜申請國軍救災　88名化學兵進駐高雄消滅登革熱

政治中心／綜合報導

為防止高雄登革熱疫情蔓延，高雄市長韓國瑜日前向中央申請補助款和國軍化學兵協助，還在造勢時對中央嗆聲，「高雄沒有感受到中央的熱情，防疫工作不要一國兩制」。不過，國軍化學兵1日已正式進駐高雄，派遣兵力88員率先前往三民、鳳山區執行噴藥工作，遏止疫情持續擴散，接下來還會至苓雅、前鎮區實施消毒作業，以杜絕病媒蚊孳生源。

針對高雄市政府提出「國軍救災兵力及機具」申請，國軍1日派出88名39化學兵投入防疫工作，分別在三民區灣成、灣愛、本和、鼎泰、鼎力、灣興、鼎金等7個里，及鳳山區忠誠、鎮北、國泰、誠義、國富等5個里，進行防疫消毒作業，希望全面降低病媒風險。

▲陸軍八軍團支援高雄市執行登革熱防治。（圖／國防部提供）



第四作戰區表示，本次兵力派遣暨防疫工作，配合高雄市政府規劃期程，初步預劃分兩階段執行，第一階段為7月1日～28日，前往本次疫情較嚴重之三民、鳳山區實施噴藥作業，以遏止疫情持續擴散；第二階段為7月29日～8月16日，針對苓雅、前鎮區實施消毒作業，以杜絕病媒蚊孳生源。

第四作戰區強調，國軍秉持「防疫視同作戰」之精神，面對防疫，毫不鬆懈，在國人需要國軍時，國軍義不容辭做好萬全準備，全力配合地方政府投入防疫工作，以維民眾的健康與安全。

▲陸軍八軍團支援高雄市執行登革熱防治。（圖／國防部提供）



國軍執行噴藥工作，韓國瑜也前往視察，他表示，這五天都沒有發現到白線斑紋的埃及斑紋母蚊子，代表效果已經出現，但不能掉以輕心，一定要持續把環境維護乾淨，並重申，「中央對越南跟印尼被照顧的比我們還多，感覺是很不好，才會提出不要在台灣內部搞一國兩制」。

▲韓國瑜視察登革熱防疫工作。（圖／記者賴君欣攝）