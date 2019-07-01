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台塑企業中洋工業區回饋在地　捐助新港鄉火災警報器

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▲▼ 台塑企業中洋工業區四大公司捐贈嘉義縣消防局住宅用火災警報器。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲台塑企業中洋工業區四大公司捐贈嘉義縣消防局住宅用火災警報器。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導 

新港消防隊前舉行獨立式住宅用火災警報器捐贈儀式，由中洋工業區管理處處長胡志明代表捐贈，由新港鄉長林茂盛、嘉義縣消防局局長呂清海、副局長蔡建安及大隊長沈廷衡接受捐贈，並致上最高謝意，此次台塑企業中洋工業區四大公司熱心公益的義舉希望能發揮拋磚引玉的力量，建立新港鄉成為強韌的防災社區。

▲▼ 台塑企業中洋工業區四大公司捐贈嘉義縣消防局住宅用火災警報器。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

依據內政部消防署2018年全國火災統計分析，死亡年齡層以65歲以上之長者居第1位。2018建築物火災發生件數以集合住宅火災最多，占建築物火災41.2%；獨立住宅火災占34.9%，為第2位。為有效提昇新港鄉民居住安全，台塑企業中洋工業區四大公司(包含南亞、必成、台塑及台化公司)捐贈995顆10年型獨立式住宅用火災警報器，其中500顆住警器將立即投入新港鄉居民的住宅中，協助守衛家園。

也由於新港鄉居民年齡層偏高，有了住宅用火災警報器的投入，可針對低收入戶、獨居老人、老舊住宅及偏遠地區等較可能發生危險的處所，有效減低火災時發生傷亡的情事。

嘉義縣政府積極推廣民眾主動於住家安裝「住宅用火災警報器」，可即早察覺火災發生，有效降低住宅火災死亡率。由於人在深度睡眠時，只剩聽覺較靈敏，住宅用火災警報器在火災發生時能及早偵測到濃煙，發出巨大警報聲響，喚醒熟睡者及時應變逃生，因為住宅用火災警報器電力來源係使用乾電池，無須配線，只要固定在天花板即可，在歐美、日本等國家被廣泛使用，且從美國、日本火災統計分析，因普遍裝設住宅用火災警報器，全年火災死亡率降低逾五成以上，凸顯住宅用火災警報器對保護居家人命安全的功能。

呂清海表示，此次捐贈的住宅用火災警報器為台塑中洋廠針對新港鄉居民的居住安全投入的資源，足顯示該企業拼事業外，也重視敦親睦鄰、注重鄉民的生命財產安全，近年來該企業持續熱心默默關心公眾事務，對幫助社會上有困難的角落不虞餘力。

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關鍵字：台塑企業,中洋工業區,林茂盛,胡志明,呂清海,火災警報器

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