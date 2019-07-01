影／考到一半嘔吐、遲到超過20分鐘遭攔「禁止入場」　指考小插曲頻傳

記者林育綾／台北報導

大學指考今（1）日第一天，各考區也傳出幾件意外插曲。上午10:50至12:10進行化學科考試，卻有考生在考試進行超過20分鐘才準備入場，表示是由於處理車禍受傷問題，但礙於大考中心規定遲到20分鐘禁止入場，監試人員為求公平也難以通融，只能盡責阻攔。大考中心提醒所有考生務必注意規定，以免耽誤自身考試權益。



▲指考第一天，各考場傳出插曲。示意圖，非本文當事人。（圖／記者李毓康攝）

大考中心指出，今（108）年化學科報考人數23,326名，實到22,171名，缺考1,155名，缺考比例佔4.95%較去年略高。

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有關指考第一天上午考場情況，除了在第一節物理科某考區的「火警插曲」，還有考生因腹痛搭上救護車離場；也有考生因水痘申請突發傷病，移到備用試場考試。還有一名考生因胃不舒服，在物理科進行一半時突然嘔吐，經瞭解雖然大部份是水，並沒有異味，不過仍協助該考生在第2節化學科時移到備用試場。



▲大考中心呼籲「超過20分鐘禁止入場」，監試人員也難以通融，提醒考生注意。（示意圖／記者李毓康攝）

另中部某考區在進行物理科考試時，8:42傳出施工聲響，9點多又發出電鋸聲，經警察協助2度勸導後，9:30終於沒再傳出聲響，大考中心特別感謝每個考區和警方的協助，讓考生能專心考試。

大考中心提醒，若有任何身體不適情形，應立即求助現場監試人員，同時也要注意考場規定，尤其「遲到20分鐘禁止入場」，無論任何理由，監試人員也難以通融，呼籲考生留意，以免耽誤自身考試權益。

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