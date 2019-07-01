勸架被刺「上理K壓驚」血直流　小姐手還沒摸到...店家先打119

▲張男勸架反被刺傷，深夜到理K飲酒壓驚意外「血染上衣」，讓店家急打119。（圖／翻攝自Google map）

記者陳玉／台中報導

台中第二警分局30日深夜10點多接獲北屯某理容KTV內有人受傷，以為是酒客鬥毆，到場發現1名張姓男子左胸處受傷流血；經了解，受傷張男傍晚見同事夫妻在公司發生爭執，上前相勸卻不慎遭剪刀劃傷左胸，張當下以為沒事就沒送醫，老闆得知後邀約張到理K飲酒壓驚，但因張傷口血流不止，讓店家以為發生緊急狀況撥打119，連小姐的手都還沒有摸到就被送醫。

據了解，30多歲張男任職北區某人力派遣公司，30日傍晚下班後，張見蔡姓同事與妻子發生爭執，張好心上前相勸卻「公親變事主」反被對方遷怒，與蔡男發生拉扯，過程中不慎遭蔡男持剪刀劃傷左胸，其他同事見狀上前拉開2人並好言相勸，張擦去傷口血跡後以為沒事，雙方握手和好，林姓老闆得知衝突事件後，就約張到北屯區某理K飲酒壓驚。

未料，張剛抵達理K包廂，左胸傷口疑因動作太大而血流不止，還「血染上衣」，讓一旁小姐都嚇傻了立即請店家叫救護車，消防人員到場見疑似刀傷進而通報警方；第二警分局偵查隊長陳聖偉表示，獲報後立即到場蒐證，並非該店家鬥毆，並迅速將傷人蔡男查緝到案，目前張仍留院觀察中，並無生命危險，詳細事發原因仍待釐清中。