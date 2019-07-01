　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勸架被刺「上理K壓驚」血直流　小姐手還沒摸到...店家先打119

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中理K流血事件。（圖／翻攝自Google map）

▲張男勸架反被刺傷，深夜到理K飲酒壓驚意外「血染上衣」，讓店家急打119。（圖／翻攝自Google map）

記者陳玉／台中報導

台中第二警分局30日深夜10點多接獲北屯某理容KTV內有人受傷，以為是酒客鬥毆，到場發現1名張姓男子左胸處受傷流血；經了解，受傷張男傍晚見同事夫妻在公司發生爭執，上前相勸卻不慎遭剪刀劃傷左胸，張當下以為沒事就沒送醫，老闆得知後邀約張到理K飲酒壓驚，但因張傷口血流不止，讓店家以為發生緊急狀況撥打119，連小姐的手都還沒有摸到就被送醫。

據了解，30多歲張男任職北區某人力派遣公司，30日傍晚下班後，張見蔡姓同事與妻子發生爭執，張好心上前相勸卻「公親變事主」反被對方遷怒，與蔡男發生拉扯，過程中不慎遭蔡男持剪刀劃傷左胸，其他同事見狀上前拉開2人並好言相勸，張擦去傷口血跡後以為沒事，雙方握手和好，林姓老闆得知衝突事件後，就約張到北屯區某理K飲酒壓驚。

未料，張剛抵達理K包廂，左胸傷口疑因動作太大而血流不止，還「血染上衣」，讓一旁小姐都嚇傻了立即請店家叫救護車，消防人員到場見疑似刀傷進而通報警方；第二警分局偵查隊長陳聖偉表示，獲報後立即到場蒐證，並非該店家鬥毆，並迅速將傷人蔡男查緝到案，目前張仍留院觀察中，並無生命危險，詳細事發原因仍待釐清中。

ET快訊
無知的領導人比民粹可怕！沈富雄11理由警告：不可找韓國瑜當總
直播／協商3小時罷工繼續　長榮航空說明「破局原因」

關鍵字：台中,理容KTV,第二分局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剃髮、火烤烙印虐死「南港殺強」　3嫌判賠喪葬費105萬

北市400警抓酒駕！首件「乘客連坐」、「攔檢不停」出爐

「如果變心讓你切三塊」！外遇妻毒誓成真　丈夫殺了她抱屍同眠

情侶雙載夜遊綠島好甜蜜！下秒「碰」一聲自撞...後座男友飛噴墜海

只因細故爭執不爽　惡少撂人逼他脫光！亂棒痛毆丟茶園

酒駕新制上路首日　新竹市抓5件「首張乘客連坐罰」開出

天然氣整壓站靠近油槽「偷偷動工」　田中百人拉布條抗議

神鬼襄理涉A客戶1.5億　華南銀張秀米遭聲請再收押2個月

酒駕新法上路沒在怕！嘉義男闖紅燈左轉被抓...酒測值0.52毫克

清粥小菜集體食物中毒　「受害者自己找保險公司」消保官說NO　

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

S.H.E三葉草上唱《十七》　《美麗新世界》一開口...合體就是感動

剃髮、火烤烙印虐死「南港殺強」　3嫌判賠喪葬費105萬

北市400警抓酒駕！首件「乘客連坐」、「攔檢不停」出爐

「如果變心讓你切三塊」！外遇妻毒誓成真　丈夫殺了她抱屍同眠

情侶雙載夜遊綠島好甜蜜！下秒「碰」一聲自撞...後座男友飛噴墜海

只因細故爭執不爽　惡少撂人逼他脫光！亂棒痛毆丟茶園

酒駕新制上路首日　新竹市抓5件「首張乘客連坐罰」開出

天然氣整壓站靠近油槽「偷偷動工」　田中百人拉布條抗議

神鬼襄理涉A客戶1.5億　華南銀張秀米遭聲請再收押2個月

酒駕新法上路沒在怕！嘉義男闖紅燈左轉被抓...酒測值0.52毫克

清粥小菜集體食物中毒　「受害者自己找保險公司」消保官說NO　

長庚拔河訓練營開跑　540位選手「食宿全免」還獲贈拔河鞋

金曲30收視率出爐！收視高點落在蔡依林奪獎「141萬人」盯著她看

買方用行動要求降價　雙北、桃園、台中6月交易量衰退

中市幫弱勢孩子免費補習　1767學子受惠年省6361萬補習費

郭、韓吵國家破產危言聳聽　朱立倫：重點是別開空頭支票

炎夏CP值破表！盤點「保濕噴霧」的4個神級用法

台積電高層異動　何麗梅卸下財務長之職、黃仁昭接任

258萬！TOYOTA牛魔王跑車GR Supra限量30台　想預購先抽籤

獨行俠5年1.58億美元留波辛基斯　得熱火歐利尼克、瓊斯

走失貓扮「自強號列車長」爽逛車廂！　客聯手尋人10min漂流記完美落幕

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhon..

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

即／西門獅子林火警　上百人支援..

下藥性侵女總裁　惡男：DNA她..

人妻謊報兒被偷抱　攤商爆料內幕

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

汐止警即時阻衝突　逮24名滋事..

墾丁南灣懸掛紅旗　外籍客不聽勸..

「拉稀土黃泥」整坨掉地　客運司..

狗放椅子上「不知羞恥」2男早餐..

老鼠藥毒死二女兒　狠母不想再養..

女服務生彎腰整理桌面　客鑽衣捏..

靈異探險直播　衣櫥竟自己動2次

帶13歲女友開房　他懷疑對方劈..

更多熱門

相關新聞

夜跑慘遭痛毆　台中男PO文：恐懼

台中趙男6月間深夜10點多外出夜跑，突遭1名黑衣男子狂毆30幾拳，導致眼睛受傷、頭部多處瘀血，趙在臉書PO文，「我不認識他、也未結仇，2人事前事後更無交談」，真的是非常恐懼；對此，第一警分局民權所表示，全案已受理報案並展開偵查，但目前涉案人尚未落網。

疑恍神擦撞飛越3車道　男命大僅輕傷

空拍機助陣　清水警抓百件違規

男痛風呆坐路旁　暖警助返家

22歲妹打錯檔撞凹鐵門溜：有等10分鐘　監視器打臉

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

日圓賣出價跌破0.29字頭　換新台幣10萬...多賺一張環球影城門票

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

醫院電梯開關10次　大夜護理師默唸一句…安靜了

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和很久了

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面