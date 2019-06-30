清水警「空拍機助陣」取締百件酒駕、交違　分局長霸氣喊：敢進來就抓

▲清水警有空拍機助陣大規模取締交違、酒駕。（圖／清水警分局提供，下同）



記者陳玉／台中報導

為因應7月1日酒駕重罰新制上路，台中市清水警分局30日凌晨大規模執行「甕中捉鱉」交通執法，更出動「空拍機」協助拍攝執勤，讓酒駕、飆車危駕的青少年無處可躲，共計取酒駕8件、危駕1件各式惡性交通違規111件及一般刑案9件；分局長張啟祥更霸氣宣言「只要敢進來轄內酒駕、危駕，必定讓你扼腕鬱卒離開」。

張啟祥表示，暑假是酒駕、飆車的高峰期，清水警方今年選定「台61線西濱快速道路」的清水、梧棲等5處交流道匝道口，規劃重兵警力駐守，並結合國道七隊警察、台中港警總隊及鄰近大甲、烏日分局等逾上百位警力，荷槍實彈強力執行「甕中捉鱉」交通執法，就是要讓酒駕及危駕者無所遁形。

▲▼清水分局透過空拍機大規模取締，共計取酒駕8件、危駕1件各式惡性交通違規111件及一般刑案9件。

「只要敢進來轄內酒駕、危駕，必定讓你扼腕鬱卒離開！」，張啟祥指出，此次更商請民間業者出動「空拍機」協助執勤，共計取締酒駕8件、危駕1件及各式惡性交通違規111件、一般刑案9件。未來也將不定時、不定點策劃執行臨檢。

「拒測不再是那麼簡單，繳罰單會繳的很痛。」清水警分局交通組長顏永椿指出，酒駕重罰新制7月1日正式上路後，只要涉及酒駕處罰都非常重。過去心存僥倖者認為只要拒測，就可免去酒駕公共危險前科紀錄，但新法特別針對酒駕拒測者第一次就重罰18萬、第二次罰36萬、第三次以上按次加罰18萬。