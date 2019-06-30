開車恍神撞安全島！飛越三車道「騎」托板車　駕駛命大輕傷

▲郭男疑似開車恍神，先擦撞安全島再撞上拖板車，受困駕駛座。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

台中郭姓男子30日下午駕車外出，從小路右轉進入大路時，疑似一時恍神加上車速過快，車輛先擦撞到安全島，失控飛越對向的三個車道，再撞到停放路旁的拖板車後側拖板才停下，郭受困車內，消防人員到場用破壞剪才將郭拉出，所幸其僅有全身多處輕挫傷；警方表示，郭男是梧棲在地人，應該對當地路況很熟悉，初判是行車時恍神未注意車前路況，詳細肇事原因仍待釐清中。

▲▼消防人員使用油壓破壞剪破壞車體，協助郭男從駕駛座脫困。

台中市消防局30日下午4點23分獲報，在梧棲區大仁路二段、八德路路口有車禍，到場見郭男受困駕駛座，先固定車體，利用油壓破壞剪破壞車體後，再將郭救出脫困，送往梧棲童綜合醫院救治；院方表示，郭男到院意識清楚，全身有多處肢體擦傷，並無生命危險，目前仍在院觀察中。

清水警分局梧棲交通小隊長吳振福表示，據查郭男當時先從小路右轉後往大仁路二段、八德路路口方向行駛，但疑似轉彎後恍神加上車速過快，車輛先擦撞到安全島，失控飛越對向三個車道，直撞停在路邊的拖板車後側拖板；吳振福指出，起初以為郭是誤判才持續加速，但經查郭是梧棲在地人，應該對路況很熟悉，不排除是一時恍神才造成車禍，詳細肇事原因仍需待查。