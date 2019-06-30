22歲長髮白皙妹「打錯檔倒車」撞凹鐵門落跑：我有等10分鐘　被打臉下場慘

▲張女要往前開，卻打錯檔變成倒車。（圖／東森新聞／下同）

社會中心／綜合報導

台中一名王姓男子日前到公司上班時，發現鐵門凹陷且打開時還會卡住，原以為遭小偷，但調閱監視器一看竟是一輛轎車倒車撞壞鐵門，隨後直接開走。警方後來找到這名22歲張姓女駕駛，她說打錯檔變成倒車，且撞到後有停留10分鐘等屋主，但說法被監視器畫面打臉，將面臨最高3000元罰緩及吊扣駕照1到3個月。

根據監視器畫面，清晨5時16分，藍色轎車開到大慶街一間工廠大門前，一個迴轉準備往前，結果車子猛力倒車撞開鐵門。22歲皮膚白皙的長髮女駕駛和副駕駛座的男子下車，到車尾查看，兩人心疼摸了摸車身，接著換男子接手開車，他們直接離開現場。

▼張女駕駛的轎車撞凹鐵門。

▲▼女駕駛和副駕男下車，心疼地摸車屁股。

警方調查，事發於月初，王男到公司上班時發現鐵門凹陷，而且有點變形，要開關還會卡住，本以為是不是遭竊賊闖入，結果調閱監視器，發現轎車撞完鐵門後落跑，氣得報警。

警方依照車牌找到22歲張姓女子，她供稱，自己打錯檔，要往前結果往後衝，撞到門也有下來查看要等屋主，等了10分鐘等不到人。但警方調閱監視器時間，發現整個過程只有2分鐘。

台中市警三分局交通分隊長蔡興邦說，本案案發時間，「你等再久都不會有屋主出現的，因為大家可能都還在休息」；女駕駛下車只看自己的車輛損失，也沒去查看撞到的鐵門情況。

警方指出，依照《道路交通管理處罰條例》第62條，駕駛肇事無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上、3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕照1個月至3個月。

▼轎車的車尾有凹陷。