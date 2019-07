媽媽忙著照顧第二胎　2歲女跌入「鱷魚池」爸爸心碎找到頭骨

▲柬埔寨傳出2歲女童跌入鱷魚池中,慘被咬死的不幸消息。(圖/示意圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

柬埔寨暹粒市(Siem Reap)一對母親因為忙著照顧剛出生的第二胎寶寶,一時無法分身去查看2歲女兒,結果發現對方竟然不慎摔入鱷魚池中,被人發現時,遺體已被咬到只剩一個圓形頭骨,讓父母十分懊悔。

警察局長表示,事件發生在昨日(上月30日)上午10時,當時只有2歲女童與母親在家,由於母親忙著照顧新生兒,一時忽略了她,結果父親10時回到家時,竟然在鱷魚池裡發現女兒頭骨,「他在鱷魚池裡發現一個頭骨,後來證實女兒掉入池中,慘遭鱷魚咬死。」

從現場照片可看到,母親發現真相後,只能懊悔抱著女兒頭骨,哭得十分傷心。警方指出,這戶人家雖然有在自家鱷魚池周圍建了圍欄,但孩童仍然可以輕易穿過進去,「鱷魚池位於房子的後面,女童獨自跑來這裡玩耍,當時她的母親正忙著照顧另一個孩子。」

消息在網路上引起討論,許多人紛紛表示哀悼,也有人呼籲,擁有鱷魚池的人家,平時要嚴格禁止孩童靠近,以免憾事再度發生。

A two-year-old girl was killed by crocodiles on her family’s farm in Siem Reap province’s Siem Reap city today after she wondered off into the enclosure alone, police said. https://t.co/DLt47mEElv