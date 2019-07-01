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媽媽忙著照顧第二胎　2歲女跌入「鱷魚池」爸爸心碎找到頭骨

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▲鱷魚示意圖 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨傳出2歲女童跌入鱷魚池中，慘被咬死的不幸消息。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

柬埔寨暹粒市(Siem Reap)一對母親因為忙著照顧剛出生的第二胎寶寶，一時無法分身去查看2歲女兒，結果發現對方竟然不慎摔入鱷魚池中，被人發現時，遺體已被咬到只剩一個圓形頭骨，讓父母十分懊悔。

警察局長表示，事件發生在昨日（上月30日）上午10時，當時只有2歲女童與母親在家，由於母親忙著照顧新生兒，一時忽略了她，結果父親10時回到家時，竟然在鱷魚池裡發現女兒頭骨，「他在鱷魚池裡發現一個頭骨，後來證實女兒掉入池中，慘遭鱷魚咬死。」

從現場照片可看到，母親發現真相後，只能懊悔抱著女兒頭骨，哭得十分傷心。警方指出，這戶人家雖然有在自家鱷魚池周圍建了圍欄，但孩童仍然可以輕易穿過進去，「鱷魚池位於房子的後面，女童獨自跑來這裡玩耍，當時她的母親正忙著照顧另一個孩子。」

消息在網路上引起討論，許多人紛紛表示哀悼，也有人呼籲，擁有鱷魚池的人家，平時要嚴格禁止孩童靠近，以免憾事再度發生。

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關鍵字：鱷魚,鱷魚池,柬埔寨,暹粒市,東南亞要聞

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