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跌入4米深水井生吞2隻青蛙保命　老翁受困37小時獲救

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▲老翁受困井底長達37個小時。（圖／翻攝自星洲日報）

▲老翁受困井底長達37個小時。（圖／翻攝自星洲日報）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一名7旬老翁每天早上7點都會騎摩托車到油棕園工作，不料一日卻跌入被野草覆蓋的4公尺深井中，胸部以下浸泡在水裡長達37個小時。為了活命，老翁被迫飲下又髒又臭的井水，甚至生吞了2隻青蛙，在經過2天1夜的受困後，終於成功被救出。

據《星洲日報》報導，住於馬來西亞霹靂州（Perak）甘文閣區（Kampung Koh）的周永光，5月23日與往常一樣的時間至油棕園工作，直至中午都不曾回家吃飯。妻子苦等未果，便於傍晚6點向曼絨治安自救會（PPDKMM）求助，終於在井邊發現一片撕破的褲腳，進而找到跌入水井的周永光，結束了這場驚魂記。

周永光表示，受困的第一天一直唸「阿彌陀佛」，讓內心感到安定，但到了第2天體力開始流失，意識也逐漸模糊。他心有餘悸的說，為了活命只好喝下又髒又臭的井水，甚至生吃了井中的青蛙，「當找不到青蛙時，我開始恐懼了，如果還沒有被人找到的話，肯定就這麼死了。」

青蛙,自然生態。（圖／記者李毓康攝）

▲為了活命，周永光喝髒井水、生吞2隻青蛙。此為青蛙示意圖。（圖／記者李毓康攝）

當詢問及受困於井中的夜裡情形，周永光透露，不知道是否因為意識模糊的關係，還是真的有另外一個世界，他看到周圍有許多穿著白色衣服的人，說著古田話和福州話，如今回想起來，就好像是在鬼門關前走一遭。

老翁被救出後，自救會隊員先是送上麵包讓他進食，緊接著由隊裡的醫生協助檢查身體狀況，送往曼絨醫院接受進一步檢查。

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