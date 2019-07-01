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2歲女兒跌鱷魚池！慘被啃剩一顆頭　媽自責抱顱骨痛哭

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▲▼2歲女兒跌鱷魚池！慘被啃剩一顆頭　媽自責抱顱骨痛哭。（圖／翻攝自Cambodia News English）https://cne.wtf/2019/06/30/child-killed-in-siem-reap-crocodile-farm/http://www.cen.com.kh/archives/146731.html/national/

▲2歲女童跌落自家鱷魚池，慘被啃剩一顆頭。（圖／翻攝自Cambodia News English，下同）

國際中心／綜合報導

柬埔寨暹粒市（Siem Reap）一位母親上月30日忙著照顧新生兒，沒有注意2歲大女兒去向，直到父親返家後找不到人，才發現大女兒跌落自家的鱷魚池中，慘遭鱷魚群撕咬分食，被救出時只剩一顆頭顱。

綜合外媒報導，這對夫婦家中經營鱷魚養殖場，案發時父親出門為妻子買東西，只有母親和2歲大女兒蘇碧在家。但因為母親忙著照顧剛出生的第二胎，沒把注意力放在蘇碧身上，不料蘇碧竟摔進鱷魚池中，慘遭鱷魚群競相撕咬。

▲▼2歲女兒跌鱷魚池！慘被啃剩一顆頭　媽自責抱顱骨痛哭。（圖／翻攝自Cambodia News English）https://cne.wtf/2019/06/30/child-killed-in-siem-reap-crocodile-farm/http://www.cen.com.kh/archives/146731.html/national/

▲母親抱著女兒頭顱，哭得撕心裂肺。

父親回家後，到處都找不到人，才發現大女兒跌入鱷魚池中，趕忙拿竹叉想刺退鱷魚，但最後歷經整整10分鐘，只從鱷魚口中搶回大女兒僅存的頭顱，其餘部分則全被鱷魚吞下肚。

母親得知真相後痛哭失聲，懊悔地抱著女兒頭骨，傷心欲絕，畫面令人鼻酸。警方指出，鱷魚池周遭雖建了圍欄，但年幼孩童仍能輕易穿越，「鱷魚池位於房子的後面，女童獨自跑來這裡玩耍，當時她的母親正忙著照顧另一個孩子。」

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▲▼2歲女兒跌鱷魚池！慘被啃剩一顆頭　媽自責抱顱骨痛哭。（圖／翻攝自Cambodia News English）https://cne.wtf/2019/06/30/child-killed-in-siem-reap-crocodile-farm/http://www.cen.com.kh/archives/146731.html/national/

▲2歲大女兒蘇碧不幸身亡。

▲▼2歲女兒跌鱷魚池！慘被啃剩一顆頭　媽自責抱顱骨痛哭。（圖／翻攝自Cambodia News English）https://cne.wtf/2019/06/30/child-killed-in-siem-reap-crocodile-farm/http://www.cen.com.kh/archives/146731.html/national/

▲父親拚盡全力，只奪回女兒的頭顱。

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關鍵字：鱷魚,顱骨,頭顱,女兒,柬埔寨,暹羅市,東南亞要聞

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