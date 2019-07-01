男爬梯持電鋸砍樹　下秒遭粗樹枝「海盜船式揮拳」撞飛

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都說大自然的報復是很可怕的！馬來西亞的臉書粉專日前分享了一段影片，只見一名工人爬上梯子，打算將樹枝鋸斷，怎知才剛鋸斷，粗大的樹枝就「反撲」，將他撞飛了出去。這段影片也引起網友熱烈度討論，直呼都是「因果輪迴」啊！

臉書粉專「Malaysia Today மலேசியா டுடே」分享一則影片，只見一位男子帶著防護帽，手上拿著超長的電鋸，努力地爬上架設在大樹下的梯子。不一會兒，男子用電鋸鋸斷了粗壯的樹枝，怎料下一秒，剛鋸斷的樹枝就如同「海盜船」一樣，從另一頭由上而下的朝他「揮去」，男子反應不及，被樹枝從正面撞飛，整個人直接從梯子上重摔在地，帽子、電鋸全掉了。

▲▼男子砍樹，下秒被樹幹「反撲」痛毆。（圖／翻攝自Malaysia Today மலேசியா டுடே）

網友看完影片後紛紛表示，「OMG！」、「好痛啊」、「天啊，希望他平安無事」「砍樹真的是需要注意方向」。不過也有人表示，「樹就像人類一樣有生命啊」、「因果報應的力量」、「現世報」。

先前網上也有傳一段影片，美國一個家庭的院子裡有一棵枯萎一半的大樹，只見院子主人的哥哥拿著電鋸，才將樹幹鋸了一半，就見一部分的樹朝外倒去，然而另外一大半卻朝著房屋砸去。他們表示完全不知道樹幹底部是腐爛的，所以才會這次的悲劇，幸運的是，屋子只受了的一點損傷。