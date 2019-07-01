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搶蝦皮賣家！奇摩拍賣首月成交費全免　個人賣場信用卡收0.5%

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蝦皮拍賣調整收費機制，Yahoo奇摩拍賣、商店街個人賣場趁機搶賣家「入厝」（圖／業者提供）

▲針對新舊賣家，Yahoo奇摩拍賣在7/1當天祭出全站交易手續費一律0元。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

賣家注意了！今（7/1）起在蝦皮拍賣交易，包括成交、信用卡交易手續費皆全面調漲為2%，Yahoo奇摩拍賣、商店街個人賣場則是特別針對新註冊賣家祭出「入厝」優惠方案，包括首月交易手續費全免、連續3天信用卡金流費僅收0.5%等，拍賣平台之間再掀起一波搶賣家大戰。

先前蝦皮已公告收費機制部分異動內容，其中指出，自7/1起，拍賣賣家成交手續費從1.49%調整為2%，全平台信用卡交易手續費從原本1.5%調整為2%，不過所有於7/1中午12:00前成立之訂單將不受影響之外，刊登商品也將維持免費。而據官方回應，收費機制調整的原因，是為了帶給用戶更好的使用體驗，自7/1起也將全新上線「蝦皮賣家系統2.0」。

只是蝦皮拍賣半年前才針對收費機制進行調整，因此就有賣家痛批「漲太兇太快」、「吃相難看」。而目前僅Yahoo奇摩拍賣、商店街個人賣場的交易手續費仍維持1.49%，其中，Yahoo奇摩拍賣於今年初佈局新零售，陸續推出串連線上與線下、活化社群經營的「粉絲通」與「折扣碼」、最快一小時速達的「都會送」等賣家服務，統計賣家數較去年同期成長超過3成、商品量翻倍成長，行動業績佔比超過6成。

Yahoo奇摩拍賣表示，目前全站免刊登費、商品無刊期、交易手續費為1.49%，最高收取上限149元，而不論新舊賣家，7/1當日全站交易手續費一律0元，同時為歡迎並謝謝新賣家加入，更推出「蝦蝦儂入厝」活動，即日起至9月底前成功註冊，並刊登1件以上的商品，即可享首月交易手續費全免。

蝦皮拍賣調整收費機制，Yahoo奇摩拍賣、商店街個人賣場趁機搶賣家「入厝」（圖／業者提供）

蝦皮拍賣調整收費機制，Yahoo奇摩拍賣、商店街個人賣場趁機搶賣家「入厝」（圖／業者提供）

▲蝦皮拍賣收費機制調漲，商店街個人賣場趁機在7月推出新賣家優惠方案。（圖／商店街個人賣場提供）

PChome旗下商店街個人賣場也在7月推出新賣家優惠方案。商店街營運長黃淑琳指出，7/1～7/31加入個人賣場的新賣家，連續3個月成交手續費都優惠，從原先1.49%調降至1%，並提供友站評價攜行服務，友站評價超過1,000分以上的賣家們還能享VIP優先搬家服務，1～3天內快速將網站商品建置完成，達到無痛升級展開生意。

此外，黃淑琳也提到，全平台將於7/1～7/3連續3天信用卡金流費0.5%（原1.5%），搭配近期推出的多項行銷功能，包括熱賣商品專區、金選賣家等服務，透過更好的系統升級與金物流服務，展現平台最大集客力。

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關鍵字：拍賣,蝦皮,成交手續費,信用卡手續費,賣家,Yahoo奇摩拍賣,商店街個人賣場

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