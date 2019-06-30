賣家撿到槍！她問3句對方拒賣+封鎖：要被我告嗎　網傻眼灌爆

▲ 網友遇到撿到槍的賣家 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一般賣家面對消費者詢問商品細節，都會熱情回應解惑，不過這位賣家看起來卻是相當「有個性」。一名女網友日前詢問網路賣家關於戒指的細節，沒想到講了3句對方就發火拒賣，還揚言要提告，讓她滿頭問號。

「現在的人怎麼那麼可怕啦！」一名女網友近日無聊上網逛逛網拍網站，看到一間飾品店頗有興趣，便私訊賣家詢問「手指較細可以戴嗎？」對方則要她自己看商品描述。原po隨後又問是否有賣「可調節大小的戒指」，沒想到卻得到超絕的回應，只見截圖中對方表示「抱歉，不銷售，妳連看都懶得看」直接拒賣，完全沒有任何轉圜餘地。

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女網友看到訊息愣住，反應不過來吐出一個「痾」字，對方接著卻不客氣地說「你是要被我告嗎？是的話就來，光你這句話我就發財了。」然後就把原po封鎖，讓她一頭霧水。

▲賣家前面有要原po自己看商品描述，但是僅多問一句就拒賣了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完也都相當錯愕，有些人實際私訊賣家隨後也被封鎖，「這賣家，是靠吿人賺錢嗎？」、「為什麼痾可以告，不懂」、「想發財想瘋了嗎？」、「吃了火藥嗎這賣家」、「可能她剛好心情不好，然後那麼剛好樓主中槍，基本專業態度都被她自己毀了」。

然而也有網友貼出賣家回應，對方解釋說是自己看錯字，且認為消費者如果都不自己決定，全部推給賣家，這樣的交易他不敢做。

▲ 撿到槍賣家回說是自己看錯字 。（圖／翻攝自爆怨公社）

實際到賣家的評價區察看，發現平均評分為5顆星，5星評價有1萬8千多則，不過月初也有其他買家抱怨因為自己給了負評，賣家也同樣說要「法院見」並且封鎖，讓這位消費者很傻眼，「哪一條法律...？」

面對網友踴躍回覆，原po事後也呼籲大家不要再去故意私訊賣家了，她表示自己當初只是想在「爆怨公社」抱怨一下，並沒有要對方道歉，不想造成對方的困擾。

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