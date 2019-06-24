國民黨新竹市黨部傳查封　「倒數計時貼封條」黨工憂心遭拍賣

▲國民黨新竹市黨部傳出薪資問題遭到查封。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

中國國民黨新竹市黨部因給付薪資問題遭到新竹地方法院依據強制執行法第76條，公告查封多項不動產，只是消息一出，黨部人員都表示不知情，只是黨部目前尚未貼上封條，黨工們也擔心，封條貼了，若之後官司敗訴，可能還要面臨拍賣的命運。

國民黨新竹黨部主委呂學樟表示，「目前薪資都在處理了，不會有問題」，隨即便把電話掛掉。過去國民黨就因黨產遭查封而陸續在各地傳出發不出薪水的狀況，新竹市黨部此次遭公告查封，也非首例，2018年5月21日嘉義地方法院到國民黨嘉義市黨部貼封條，台南市黨部和新營區黨部2處房地也在2018年5月遭到法院查封，後來才得知道因日前國民黨遭不當黨產委員會凍結財產後，黨務運作受影響。

2017年起國民黨黨中央也開始陸續解雇大部分黨工，近兩年離退黨工至今也只領到4成退休金，申請領月退的老黨工甚至領不到月退，所以也有黨工組成工會，要求黨中央正確給付離職金，並向法院聲請查封黨產。法界人士表示，6月24日才開始公告，目前黨部尚未貼上封條，仍屬自由狀態，也許過幾天新竹地院才會前往貼封條，未來若官司敗訴，國民黨新竹市黨部還要再面臨拍賣命運。