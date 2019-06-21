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半年前才漲過…蝦皮拍賣交易、信用卡手續費全面調高收2%

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蝦皮自7/1起，成交手續費、信用卡交易手續費皆調為2%（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲蝦皮半年前才針對拍賣收費機制做調整，現在又有新一波調漲公告。（圖／翻攝自蝦皮購物，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮拍賣收費機制又有新調整了！蝦皮今（6/21）上午11:25透過App推播最新通知，自7/1起，成交手續費、信用卡交易手續費皆調為2%，由於半年前才調漲過，因此新公告一出，讓賣家們又是一片哀嚎，有人更痛批「漲太兇太快」、「吃相難看」；目前僅Yahoo奇摩拍賣、商店街個人賣場的交易手續費仍維持1.49%。

蝦皮進軍台灣，原憑藉各項免費服務、免運費等策略逐漸養大使用戶，但為了提供更好的使用體驗，之後也開始走向收費機制，先是於2017年4月調整成交手續費從0元變成收0.5%，2018年12月起再調高為1.49%，然而才過半年的時間，現在又發出第三波調整通知，而這次就連信用卡交易手續費也一併漲了。

根據蝦皮公告收費機制部分異動內容，自7/1起，拍賣賣家成交手續費調整為2%，全平台信用卡交易手續費從原本1.5%調整為2%，不過所有於7/1中午12:00前成立之訂單將不受影響之外，刊登商品也將維持免費。

蝦皮自7/1起，成交手續費、信用卡交易手續費皆調為2%（圖／翻攝自蝦皮購物）

對此，蝦皮購物也給予了官方回應，「致力帶給用戶更好的使用體驗，積極的發展創新及系統升級，7/1起，將全新上線「蝦皮賣家系統2.0」， 蝦皮賣家中心全面更新，包含促銷組合、商品規格分層顯示等多項賣家專屬功能上線，收費機制部分的異動。未來，蝦皮購物仍會持續不定期提供優惠及升級系統、推出創新功能與賣家一同打造更具競爭力、完善的購物環境。」

面對收費機制第3波調漲，在ptt上也迅速引起眾多網友討論，有人質疑「在台灣的每一家拍賣網套路都完全一摸一樣」，批評「一直調漲手續費...又沒更好用」、「早就想調價了 正好趁這機會漲一波」、「溫水煮青蛙啦><養肥慢慢殺的概念..」，但也有人持正面立場「應該的　不爽不要用」、「每個人都覺得蝦皮是慈善事業喔」。

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關鍵字：拍賣,蝦皮,成交手續費,信用卡手續費,賣家

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