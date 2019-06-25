地檢署大門口賞賓士車　C250起標價43萬「甜到蛀牙」

▲遭到拍賣的賓士車早上開放1小時的賞車，引起民眾好奇。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署預計27日上午進行一場賓士C250的拍賣會，由於這台二手賓士的車況佳且起標價也低於市價非常多，地檢署於25日9時搶先開放1小時的「賞車會」，現場吸引了不少民眾圍觀討論。地檢署表示，25日上午1小時的賞車會若來不及參加，也不用擔心，26日下午1點半至2點半同樣會在一樓大廳再開放1小時的「賞車會」，27日上午10時30分在新竹地檢署一樓大廳舉行拍賣會，有興趣的民眾，千萬不要錯過。

這台黑色C250賓士車於2012年2月出場，排氣量1796CC，地檢署鑑價後核定43萬起標，雖僅開放短短1小時賞車，現場卻引來約5、60位民眾圍觀。新竹地檢署表示，由於查扣的賓士車，因保存不易，若待判決確定後再行拍賣，價值勢必會再減損，甚至無法使用，且賓士車的存放，需耗費租用倉庫或停車場，還須派員看守，為物盡其用，增加國庫收入，節省不必要的人力物力，才決定將車輛先行拍賣。

25日上午1小時的賞車會若來不及參加，也不用擔心，地檢署表示，26日下午1點半至2點半同樣會在一樓大廳再開放1小時的「賞車會」，27日上午10時30分在新竹地檢署一樓大廳舉行拍賣會，有興趣的民眾，千萬不要錯過。

地檢署也提醒，有興趣參加拍賣的民眾，記得攜帶身分證件於當日上午9時先至地檢署一樓大廳拍賣會場登記，拍賣現場將由主任檢察官鍾曉亞、檢察官許大偉主持變價拍賣會。

▲賓士車今明2日，各有1小時的開放賞車。（圖／記者陳凱力翻攝）