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新竹地檢署拍賣賓士C250　43萬「超甜起標價」還可預約賞車

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▲新竹地檢署拍賣賓士C250　「超甜起標價」還可預約賞車。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹地檢署將於6月27日拍賣一台賓士車。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署檢察官2月中旬指揮台北市政府警察局萬華分局、法務部調查局新竹縣調查站等，於竹東鎮查獲劉男向竹東地區店家暴力索取保護費，並查扣劉男所屬的賓士車，新竹地檢署預計於27日上午10時30分，在新竹地檢署一樓大廳舉行拍賣會，25日上午9到10點及26日下午1點半至2點半，也將先行開放民眾至正門前廣場觀覽拍賣物。

新竹地檢表示，由於車輛保存不易，若待判決確定後再行拍賣，價值必為減損，甚至無法使用，且需耗費租用大型倉庫，還須派員看守，因此多方評估後，為物盡其用，增加國庫收入，節省公帑人力，將先行將車輛拍賣。

▲新竹地檢署拍賣賓士C250　「超甜起標價」還可預約賞車。（圖／記者陳凱力翻攝）

主任檢察官林奕文表示，這台黑色C250賓士車於2012年2月出場，排氣量1796CC，起拍價43萬元。地檢署預計於25日上午9到10點及26日下午1點半至2點半，先行開放民眾至正門前廣場觀覽拍賣物，27日上午10時30分在新竹地檢署一樓大廳舉行拍賣會，車輛並將擺放現場供觀覽。

欲參加拍賣之民眾，請攜帶身分證件於當日上午9時至新竹地檢署一樓大廳拍賣會場登記，現場由主任檢察官鍾曉亞、檢察官許大偉主持變價拍賣會。民眾如欲先行觀覽，請於開放時間內登記後，由人員導引觀覽，預約專線03-6677999轉2601、 2610書記官吳得愷、林慧菁。

▲新竹地檢署拍賣賓士C250　「超甜起標價」還可預約賞車。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹地檢署拍賣賓士C250　「超甜起標價」還可預約賞車。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：新竹地檢署,拍賣,賓士

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