墨鏡女自稱VIP要退「2015年購入商品」：發票還留著　理由無極限...櫃姐報警

▲ VIP要求要退掉2015年買的商品 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

實體店面買東西是沒有鑑賞期的，更何況是4年前的商品！一名女網友昨日遇到一名奇葩女客，到櫃上要求要退掉2015年買的商品，原因超瞎鬧了1個多小時都不走，最後還出動警方出面協調；而網友們看完也都跪求千萬不要讓她退成功，以免寵壞奧客。

一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示自己從事服務業十幾年了，遇到奧客也是常有的事，但這個案例卻讓她重新長見識了。她表示昨日有一位帶著墨鏡的女客人跑到櫃上說要退貨，不過退的卻是「2015年的商品」，原因是當時櫃姐「強迫推銷」害她買太多，到現在都用不完；更奇葩的是，女客人竟然還留著4年前的發票。

請繼續往下閱讀...

▲奧客竟然還留著發票。發票示意圖，與本文無關。（圖／記者王昕攝）

原po傻眼表示，當初如果不買的話櫃姐也不能怎樣，「難道是搶妳錢包？」況且當時負責的同事也早已離職，不懂客人的心態為何。她還透露，這位客人自稱是店裡的VIP，大呼小叫了1個小時都不罷休，搞得整個一樓都是她的聲音，堅持要有人出面負責，櫃姐迫於無奈之下只好報警處理。

原po認為，很多人為了退貨會想出各種千奇百怪的理由，但這位客人實在刷新她的三觀，「同學到底懂不懂實體店面是沒有7日鑑賞期的？重點是你是2015年，2015有事嗎？」

網友們看完也都傻眼，「臉皮厚到應該可以打死人」、「一堆奧客都以為所有東西都有終身保固保退，真是被養壞了」、「拜託不要退給她」、「商品都過期了吧」、「天啊！台灣鯛無極限」、「應該是穿越時空來退貨的」、「打掃後無意間找出來的吧」、「兩個字，奇葩」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！