鑽漏洞捕鯨稱科學研究…日本正式恢復商業捕鯨　政府：後半年要抓227頭

▲日本恢復商業捕鯨。（示意圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

日本於7月1日正式退出國際捕鯨委員會（IWC），漁民們也將睽違31年後，首度恢復商業捕鯨活動。日本農林水產省表示，今年後半年預定獵捕227頭鯨魚，是以不影響鯨魚資源量作為基準所決定的。

綜合日媒報導，多年來，日本漁船屢屢利用IWC規則漏洞，以「科學」名義獵捕鯨魚，獵捕行為遭到外界激烈批評，「捕鯨並無科學價值，日本此舉等同於秘密捕鯨」。對此，日本多次爭取恢復商業捕鯨，但爭論無果，最後在去年12月宣布將退出IWC，並於今年7月正式實行。

日本捕鯨船從山口縣下關港、北海道釧路港等地出航，將展開一週的小鬚鯨獵捕活動，象徵性的慶祝恢復捕鯨。對於能夠恢復商業捕鯨，日本捕鯨人士大聲叫好，日本當局也認為捕鯨是日本傳統之一，外界不該干擾。

日本農林水產省則說，過去所謂的調查捕鯨在一年內獵捕了637頭小鬚鯨，但今起至12月末，他們只打算獵捕277頭，與過去相比已經算少，且這個數量是他們以「就算持續獵捕100年，也不會影響鯨魚的資源量」的基準所算出的。

如今日本重啟商業捕鯨，雖然獵捕的數量不多、區域較小又遠離國際保育水域，但仍讓外界不滿，批評捕鯨行為過時又有害，更沒有任何利益。