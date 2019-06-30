爆料金正日興致來想吃「蛇配蜘蛛」　13年日本私廚傳平壤遭捕

▲藤本健二。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

日本《每日新潮》（Daily Shincho）援引一名日本情報官員話語指出，1988年曾擔任北韓前領導人金正日私廚的藤本健二（Kenji Fujimoto）可能已被逮捕，原因則是他過去展現不忠。對此，日本外交部僅回應知悉相關報導，但拒絕進一步證實是否清楚藤本健二的行蹤。

《每日電訊報》報導，藤本健二1988年成為金正日的御用廚師，他2001年逃回日本，開始接受多項採訪，他提到金氏家族會舉辦汽艇比賽，美女與高級軍官一同現身派對。他還透露，每當金正日充滿興致時，他便會準備特別料理，有一次他烹煮河馬肉排，他也謹慎拒絕過蛇與蜘蛛的菜餚。

如今，藤本健二的行蹤成謎，有消息甚至指出他早在2月就失蹤。他2003年接受採訪時表示，他7歲時第一次見到金正恩，「我永遠不會忘記他的樣貌，有力的眼睛凝視著，這是印在我記憶的東西。」

《每日新潮》本周報導藤本健二被逮捕。巧合的是，澳洲男學生希格立（Alek Sigley）原本在北韓金日成綜合大學讀書，同時經營一家小型旅遊公司，他近期也在北韓失蹤。

日本外交部官員不太清楚藤本健二的狀況，「我們正收集與分析有關北韓的情況，由於事件的性質，公布案件具體的訊息並不妥當。」據了解，藤本健二擔任金正日的壽司私廚長達13年，他童年時期還是金正恩的玩伴。

事實上，藤本健二曾透露過擔心，他怕自己成為北韓的報復目標，不過他2013年回到平壤，與金正恩來場充滿淚水的相聚後，他稍微放下心中恐懼。2017年，他永久回到北韓，開設名為Takahashi的壽司店。

藤本健二屢次與華盛頓郵報記者費菲爾德（Anna Fifield）談話，對方也是撰寫金正恩傳記的作者，此舉可能踩到金正恩的底線。費菲爾德在書中形容，金正恩年輕時受到溺愛。

也有人猜測，北韓當局可能懷疑藤本健二與美國中央情報局（CIA）有關係。不過，北韓政權經常對失寵的人提出類似指控。