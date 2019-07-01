九州激烈暴雨「24小時超過單月雨量」　116萬人避難、26萬人準備逃

記者林瑩真／編譯

日本九州地區下起間歇性的猛烈暴雨，各地恐怕出現土石災害。對此，政府也發布「避難勸告」，要求在受影響地區的居民立即疏散到避難所，目前鹿兒島縣、宮崎縣、熊本縣以及愛媛縣已經有116萬5000人前往避難。

綜合日媒報導，日本氣象廳指出，日本東部、西部地區本週都有機會出現間歇性大雨，尤其九州地區要特別注意暴雨。鹿兒島縣1日已經出現1小時50毫米以上的激烈降雨；鹿兒島縣薩摩川內市的八重山地區，光9時前的24小時雨量，就已經超過往年一整個7月的雨量，也是7月史上最多雨量。

如此大雨恐怕帶來洪水氾濫、土石等災害，因此當局發布「避難勸告」，要求大雨地區民眾緊急避難。目前鹿兒島縣、宮崎縣、熊本縣以及愛媛縣已經有53萬7000戶人家前往避難，大約是116萬5000人；需要準備避難的共有12萬4000戶人家，約26萬4000人。

報導指出，日本大雨警戒分成5種等級，「避難勸告」及「避難指示」已經到達第4級，一旦接到發布，居民就要全數撤離。

▲日本九州地區暴雨，氣象廳發布警告。（圖／翻攝自日本氣象廳）