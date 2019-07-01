「韓國瑜賺錢只是中間抽佣」郭台銘有信心：台灣健康產業1年1兆美金

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘1日與網紅「館長」陳之漢相約爬象山。對於日前在國民黨總統初選政見會上提出的「0到6歲國家養」政策，郭台銘強調，他會讓台灣可以自籌財源，不用政府編預算，更說他有信心幾年後台灣健康產業1年可產出1兆美金，屆時不只0到6歲，甚至到70歲都可以照顧到。

郭台銘指出，政府不用編預算，他會讓台灣可以自籌財源，「過去幾十年我每年賺一千多億，請問檯面上的哪個人賺過一毛錢？韓市長說他在果菜公司有賺錢，但那只是中間抽佣賺的」，郭台銘說，他有能力讓台灣可以自籌財源，不用編預算，因為那根本跟國家財源沒有關係。

郭台銘當場也預估，若干年後，台灣的健康產業1年就可產出1兆美金，將來不只0歲到6歲，甚至一直到70歲，全部都可以照顧到。

對於在新北園遊晚會致詞時批評總統蔡英文該車上學是「嬌嬌女」被視為為何舊事重提，郭台銘表示，現在大學生繳學貸都來不及了，更何況是開車上課？如果蔡英文可以，那她應該把經濟搞好，讓大學生都沒有學貸」，他強調，「蔡英文開車上課，我在騎車送貨，請問誰在拼經濟？她在享受經濟的成果。」

談到媒體公布最新民調指出韓﹑郭兩人幾乎打成平手。郭台銘則表示，民調本來就起起伏伏，他一直在做實事，不造勢。同時，郭台銘也預告他的「十大工程」政見將在3日最後一場政見會向大家報告。

在媒體受訪結束後，郭台銘也與館長陳之漢開始爬象山，最後郭台銘花了約14分10秒攻頂，館長則落後10多分鐘才氣喘吁吁抵達。郭台銘說，「我一般一個禮拜只要有時間，就會來爬兩次，通常都是來看夕陽，今天是第一次下午3點來爬，今天人多，不然我一般紀錄都是13分半」。

▼國民黨總統初選參選人郭台銘與館長爬象山。（圖／記者李毓康攝，下同）

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）