無知的領導人比民粹可怕！沈富雄11理由警告「不可找韓國瑜當總統」

▲韓國瑜新竹造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）



政治中心／綜合報導

國民黨初選民調進入倒數階段，有媒體民調顯示高雄市長韓國瑜跟郭台銘的支持率誤差僅一個百分點。不過，前立委沈富雄1日在臉書列出11個理由，要大家不可以找韓國瑜當總統，因為「無知的領導人更是可怕！」

沈富雄表示，「台灣再不濟，也不可找這號人物當總統」，第一，沒有「單輸」與「雙輸」的問題，只有「險勝」與「大輸」的後果，高雄由藍回綠是小case，既輸總統也輸國會才是代誌大條！

第二，沈富雄分析如不幸大輸，台灣堪虞，國民黨「萬劫不復」。

第三，沈富雄提到，蔡英文曾說「裝睡的人叫不醒」，因為他們根本沒有睡，狂歡與陶醉在一場接一場的轟趴中人也叫不醒，「因為他們真的很enioy。」

第四，沈富雄說轟趴中最享受的兩群人失望也將最大，忠黨愛國的深藍人士將眼看黨國沉淪，自認為「苦民」的眾多庶民將很快地知道單憑念力不足以翻身。

第五，沈富雄提醒，「民粹式的總統固然可怕，無知的領導人更是可怕！」

第六，韓國瑜說「四千億美元外匯存底在握，國家不怕破產」，沈富雄則認為「是無知中的無知。」

第七，沈富雄列出巨額外匯存底的成因，包括全民努力賺外匯的成果、央行刻意阻升助貶以助長出口的惡果、人民忍受20年低薪的主因之一、畸形累積的人民財富不能用來救國家之窮。

第八，沈富雄指出，對岸財政危機的烏雲滿天，外匯存底卻超過台灣。

第九，沈富雄分析，台灣之所以陷入困境，是20年前少了一位充滿不懷好意的「盟友」，每次被逼都以派出「訪美採購團」打發，今日大陸是20年前的台灣。

第十，沈富雄認為，不是「年輕人低薪」，是全民低薪，但55歲以上的族群是相對幸運而少抱怨的一群，因為起步頭10年不但薪水可觀且房價剛起漲。

第十一，沈富雄提出救亡圖存的唯一正道，就是逆轉過去20年的錯誤，例如：經濟轉型、產業升級、脫胎換骨、水漲船高；資金回流，旅外資金超過50兆台幣；大象打架、台灣再起、幫老美達標、助老中轉型、拉自己一把。